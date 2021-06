Samsung Cloud: Jetzt Fotos sichern, sonst droht ein böses Ende

Die Überraschung bei vielen Kunden von Samsung war groß. Im Februar kündigte der koreanische Elektronikkonzern an, einen Teil seines Cloud-Dienstes abzuschalten. Mit weitreichenden Folgen vor allem für Nutzer von Samsung-Smartphones, die ihre Fotos und Videos in der Samsung Cloud speichern. Eigentlich sollten bestimmte Funktionen der Samsung Cloud bereits Ende Juni abgeschaltet werden. Jetzt gibt es aber etwas mehr Zeit.

Samsung Cloud: Mehr Zeit zur Sicherung von Fotos und Videos

„Wir aktualisieren unseren Zeitplan hinsichtlich des Endes der Funktonen der Galeriesynchronisierung“, heißt es in einer am Wochenende verschickten E-Mail von Samsung an betroffene Kunden. Um sicherzustellen, dass Kunden genügend Zeit für die Migration oder das Herunterladen ihrer Daten haben, sei das Datum des endgültigen Endes der Funktionen um weitere drei Monate gegenüber dem ursprünglich angekündigten Datum verschoben worden. Im Detail sieht der neue Zeitplan jetzt zwei wichtige Daten vor, die du dir vormerken solltest, wenn du noch Fotos und Videos in der Samsung Cloud gespeichert hast.

1. August 2021 : Ende der noch bestehenden Nutzung von Galeriesynchronisierung und Drive sowie Ende der automatischen OneDrive-Migrationsunterstützung. Samsung unternimmt zu diesem Datum zudem eine automatische Kündigung des kostenpflichtigen Speichertarifs und die Erstattung der letzten Zahlung.

: Ende der noch bestehenden Nutzung von Galeriesynchronisierung und Drive sowie Ende der automatischen OneDrive-Migrationsunterstützung. Samsung unternimmt zu diesem Datum zudem eine automatische Kündigung des kostenpflichtigen Speichertarifs und die Erstattung der letzten Zahlung. 30. September 2021: Ende des Daten-Download-Supports. Es ist ab sofort nicht mehr möglich, noch gespeicherte Fotos und Videos auf einem Datenträger zu speichern.

Dieser Zeitplan gilt unter anderem für Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In anderen Ländern besteht noch zwei Stunden länger die Möglichkeit, Fotos und Videos zu sichern.

Was muss ich zum Ende der Samsung Cloud Funktionen sonst noch wissen?

Die schlechte Nachricht ist: Ab dem 30. September 2021 beginnt Samsung damit, sämtliche in der Cloud gespeicherten Fotos und Videos zu löschen. Wer nicht reagiert und seine Daten auf einen anderen Online-Dienst migriert oder auf einem physischen Datenträger speichert, verliert seine virtuellen Erinnerungen unwiderruflich.

Bis zum 31. Juli kannst du aber noch den automatischen Transfer zu OneDrive von Microsoft nutzen. Wichtig: Bei Auswahl dieses Service werden nach Abschluss der Übertragung alle synchronisierten / gespeicherten Galerie- und Drive-Daten aus der Samsung Cloud gelöscht. Wer sich stattdessen für den Download der in der Cloud gespeicherten Daten entscheidet, kann im Onlinespeicher von Samsung noch für weitere 60 Tage, aber nur noch maximal bis zum 30. September auf alle dort hinterlegten Dateien zugreifen.

Option: Fotos und Videos aus der Samsung Cloud zu OneDrive migrieren.

Ab Ende September soll die Samsung Cloud dann nur noch in abgespeckter Form nutzbar sein. Speichern lassen sich dann nur noch weniger datenhungrige Inhalte wie Notizen, Kontakte oder Kalendereinträge. Derartige Inhalte kannst du auch in Zukunft noch synchronisieren, wenn du von einem in die Jahre gekommenen Handy auf ein neues Smartphone von Samsung wechselst.