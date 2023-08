Doch kein Android 14 für Samsung? Darum musst du noch warten

Eigentlich hätte am 2. August der Startschuss für Android 14 fallen sollen. An diesem Datum wollte Samsung das große Update mit zahlreichen neuen Funktion und neuem Design mit freiwilligen Nutzern testen, ehe es einige Wochen später für alle zum Download bereitsteht. Doch dazu kam es nicht.

Support verrät Grund für die Verzögerung

Ein Nutzer hat beim Samsung-Support nachgefragt, wie es um die Beta steht. Darauf antwortet der Mitarbeitende vom Support, dass in der Testversion noch mehrere Fehler gefunden wurden und das Update daher zurückgezogen wurde. Ein Datum, wann das Update nun zur Verfügung stehen soll, wird nicht genannt. Wir gehen davon aus, dass Samsung die Probleme in maximal ein bis zwei Wochen lösen kann und das Update dann erneut bereitstellen wird. Sobald es offizielle Informationen dazu gibt, findest du diese in der Samsung Members App, die auf jedem Samsung-Handy vorinstalliert ist.

Die Antwort vom Samsung-Support

Steht Android 14 dann zur Verfügung, wird es nicht automatisch heruntergeladen und installiert. So testet Samsung das Update erst einmal mit freiwilligen Nutzern im Rahmen einer öffentlichen Beta. Den Link zur Teilnahme findest du dann in der Members-App und auf dieser Website.

Zuerst sollen nur Nutzer mit einem Handy der Galaxy S23 Serie an dem Programm teilnehmen können. Doch wenig später sollen auch zwei Smartphones der preiswerteren A-Reihe mittesten können. Konkret das Samsung Galaxy A34 und Galaxy A54.

Ob auch Nutzer anderer Modelle vor dem offiziellen Release testen dürfen, ist bisher nicht bekannt. Möglicherweise erweitert Samsung das Programm um weitere Modelle, etwa um Vorjahresmodelle oder seine neuen Falt-Smartphones der Galaxy-Z-Reihe.

Wichtig: Bei der Version, die morgen erscheinen soll, handelt es sich um eine öffentlich zugängliche Testversion. Diese richtet sich ausdrücklich an technisch versierte Nutzer, welche das neue Update gerne vor der allgemeinen Verfügbarkeit ausprobieren wollen. Wie bei jeder Beta kann es also zu Fehlern kommen und nicht immer alles einwandfrei funktionieren. Installiere die Beta also nur auf deinem Produktivgerät, wenn du nicht zwingend auf das Smartphone angewiesen bist oder einen Ersatz parat hast.

Android 14 & One UI 6.0: Das ist neu

Noch gibt es keine offiziellen Äußerungen seitens Samsung zu den Neuerungen in One UI 6.0. Es wird jedoch erwartet, dass der koreanische Elektronikkonzern die Oberfläche in diesem Jahr sichtbar verändern wird. Auch sollen sich Widgets in Zukunft auch auf dem Sperrbildschirm ablegen lassen. Zudem wäre denkbar, dass Samsung zum iPhone schielt und neue Anpassungsmöglichkeiten für den Lockscreen bietet, wie Apple sie im vergangenen Jahr eingeführt hat.

Des weiteren wird spekuliert, dass Samsung das Teilen-Menü überarbeitet, die Barrierefreiheit verbessert und die Profi-Kamera-App „Expert RAW“ erstmals auch für Smartphones der A-Klasse zur Verfügung stellt. Mehr werden wir sehen, wenn Samsung das Update zur Verfügung stellt.

Während die öffentliche Testversion von Android 14 auf wenige Handy-Modelle beschränkt ist, soll das finale Update deutlich mehr Nutzer erreichen. Los geht es voraussichtlich im Oktober, zumindest für ausgewählte Modelle. Samsung ist jedoch der Vorzeige-Hersteller, was das Verteilen von Updates angeht. So dürften noch in diesem Jahr alle unterstützten Smartphones, egal ob teuer oder preiswert, das Update erhalten. Folgende Modelle sind (voraussichtlich) mit dabei: