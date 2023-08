Samsung: Android 14 ist endlich da – so sieht das neue System aus

Eigentlich hätte am 2. August der Startschuss für Android 14 fallen sollen. An diesem Datum wollte Samsung das große Update mit zahlreichen neuen Funktion und neuem Design mit freiwilligen Nutzern testen, ehe es einige Wochen später für alle zum Download bereitsteht. Doch wurden kurzfristig noch Fehler entdeckt und das Update zurückgezogen. Jetzt ist es endlich so weit und die ersten Nutzer können Android 14 auf ihrem Samsung-Handy installieren.

Android 14 & One UI 6.0: Neuer Look für dein Smartphone

Das kommende Update für dein Samsung-Smartphone sind eigentlich zwei Aktualisierungen in einer. Android 14 ist das neue Betriebssystem von Google und bringt Verbesserungen beim Akku-Management, Datenschutz und bei der Sicherheit. Auch gibt es einige neue Optionen in den Einstellungen, wie etwa größere Schriftarten oder die Möglichkeit den Blitz als Benachrichtigungslicht zu verwenden.

One UI 6.0 ist die neue Version von Samsungs Nutzeroberfläche. Hier kannst du dich über einen frischeren, modernen Look und mehr Auswahlmöglichkeiten freuen. So kann der Sperrbildschirm nun individueller gestaltet und sogar mit Widgets versehen werden. Auch das Benachrichtigungscenter hat man überarbeitet und wichtige Optionen wie WLAN und Bluetooth hervorgehoben.

Das neue Benachrichtigungscenter in Android 14

Noch sind nicht alle Funktionen bekannt. So wird spekuliert, dass Samsung das Teilen-Menü überarbeitet und die Profi-Kamera-App „Expert RAW“ erstmals auch für Smartphones der A-Klasse zur Verfügung stellt. Mehr werden wir in den kommenden Wochen erfahren.

Bevor man das neue Update allen Nutzern zur Verfügung stellt, testet Samsung erst einmal mit Freiwilligen im Rahmen einer öffentlichen Beta. Möchtest du teilnehmen, kannst du dich in der Members-App und auf dieser Website anmelden.

Wichtig: Noch handelt es sich bei dem Update um eine Testversion bzw. eine Beta. Diese richtet sich ausdrücklich an technisch versierte Nutzer, welche das neue Update gerne vor der allgemeinen Verfügbarkeit ausprobieren wollen. Wie bei jeder Beta kann es also zu Fehlern kommen und nicht immer alles einwandfrei funktionieren. Installiere die Beta also nur auf deinem Produktivgerät, wenn du nicht zwingend auf das Smartphone angewiesen bist oder einen Ersatz parat hast.

Während der Testphase ist das Update auf wenige Handy-Modelle beschränkt. Aktuell können nur Nutzer mit einem Smartphone der Galaxy S23 Serie teilnehmen. In Kürze kommen wohl noch die beiden Mittelklasse-Smartphones Galaxy A34 und Galaxy A54 dazu.

Sobald das Update final für alle zur Verfügung steht, kommen auch viele weitere Modelle zum Zug. So ist Samsung der Vorzeige-Hersteller, wenn es um das Verteilen von Updates geht. So dürften noch in diesem Jahr alle unterstützten Smartphones, egal ob teuer oder preiswert, das Update erhalten. Folgende Modelle sind (voraussichtlich) mit dabei: