Samsung 1 1 Nachricht: Was hinter der Find my Phone Nachricht steckt

Push-Nachrichten sind für die meisten Smartphone-Nutzer kein Geheimnis und noch weniger ein Grund zur Beunruhigung. Doch diese sorgte rund um den Erdball für verdutzte Gesichter und einige Überreaktionen.

So berichten Nutzer, sie hätten ihr Samsung-Galaxy-Smartphone nach Erhalt der Nachricht ausgeschaltet und die Passwörter geändert. Doch die beruhigende Nachricht gleich vorneweg: Die Push-Nachricht von Find my Phone mit dem Inhalt 1 1 ist kein Cyberangriff, keine verunglückte Ortung eines Dritten oder eine Spionage-Aktion, sondern lediglich ein verunglückter Test von Samsungs Entwicklern.

Hersteller wie Samsung benutzen Push-Benachrichtigungen in der Regel dazu, neue Updates anzukündigen, auf Hintergrundaktivitäten hinzuweisen oder auch um eingehende Nachrichten anzuzeigen. Doch diesmal ist wohl etwas gründlich daneben gegangen.

Berichten aus den sozialen Netzwerken zufolge lässt sich die fehlgeleitete Push-Benachrichtigung nicht lokal eingrenzen. Dazu sind wohl Samsung-Galaxy-Smartphones und Tablets aller Klassen betroffen gewesen. Eine erste Stellungnahme zum Thema „Samsung 1 1“ gab es im Forum des Samsung-Supports von einem Mitarbeiter, der jedoch auf ein zukünftiges offizielles Statement verwies.

Das wurde zumindest von Samsung UK später nachgereicht. Über Twitter lies man am Vormittag verlauten, dass man sich entschuldigen möchte. Eine Benachrichtigung über „Find my Phone 1“ wurde auf eine „limitierte Zahl von Galaxy-Geräten“ versendet. Der Grund sei ein interner Test gewesen.

Welche internen Tests eine Verbindung zu Millionen Smartphones benötigt und welche Kriterien die Auswahl verfolgte ließ Samsung dabei offen. Es gebe jedoch keine Auswirkungen auf die Geräte der Nutzer, verspricht Samsung im Tweet.

Recently, a notification about “Find My Mobile 1” occurred on a limited number of Galaxy devices. This was sent unintentionally during an internal test and there is no effect on your device. We apologize for any inconvenience this may have caused our customers. ^LF