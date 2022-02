Rückschlag für Starlink: Satelliten abgestürzt

Es ist gerade mal etwa eine Woche her, als in Florida am Kennedy Space Center eine Falcon 9-Rakete startete. Am 3. Februar brachte die Rakete 49 neue Satelliten für das Satelliten-System Starlink ins All – genauer gesagt in eine erdnahe Umlaufbahn. Die zweite Raketenstufe brachte die Erdtrabanten dann in ihre beabsichtigte Umlaufbahn mit einem Perigäum von etwa 210 Kilometern über der Erde. Bis hierhin lief alles wie geplant und jeder Satellit erreichte einen kontrollierten Flug.

Diese Umlaufbahn direkt nach dem Start ist geringer als die spätere Höhe, in der die Satelliten arbeiten. Diese liegt bei etwa 500 Kilometern. SpaceX setzt seine Satelliten in diesen niedrigeren Umlaufbahnen ein, um die Satelliten zunächst im All zu testen. Besteht ein Starlink-Satellit die anfänglichen Systemprüfungen nicht, kann er schnell durch atmosphärischen Widerstand aus der Umlaufbahn gebracht wird.

Starlink versuchte, Satelliten noch zu retten

Dass die mehr als 40 neuen Satelliten nun als verloren gelten, liegt aber nicht an einem Systemfehler. Vielmehr hat die Satelliten nur einen Tag nach dem Start ein Sonnensturm erwischt. Diese geomagnetischen Stürme führen dazu, dass sich die Atmosphäre erwärmt und die atmosphärische Dichte in den niedrigen Einsatzhöhen zunimmt, erklärt Starlink. Das GPS-System der Satelliten meldete, dass der atmosphärische Luftwiderstand um bis zu 50 Prozent höher war als bei früheren Starts.

Die Operatoren der Satelliten versuchte daraufhin, die Satelliten aus dem Sonnensturm herauszudrehen. Man befahl den Satelliten, in einen sicheren Modus zu gehen und die Ausrichtung zu ändern. So sollte der Luftwiderstand minimiert werden. Das Ziel: Effektiv „vor dem Sturm in Deckung zu gehen“ – wie es Starlink bildlich beschreibt.

Was gut klingt, macht in der Praxis aber doch Probleme. Vorläufige Analysen zeigen demnach, dass die Satelliten den abgesicherten Modus nicht mehr verlassen können. Das liege an dem erhöhten Luftwiderstand in den niedrigen Höhen die Satelliten. So können die Satelliten nicht mit den Manövern zum Anheben der Umlaufbahn beginnen.

„Bis zu 40 der Satelliten werden wieder in die Erdatmosphäre eintreten oder sind es bereits“, hieß es kurz vor dem Absturz von Starlink. Dies stelle weder für andere Satelliten noch für die Erde eine Gefahr dar. Die Starlink-Satelliten würden konstruktionsbedingt beim Wiedereintritt in die Atmosphäre verglühen. Es blieben keine Trümmer im All zurück und fallen auch nicht auf die Erde. Das Verglühen war von der Erde aus zu sehen. Zahlreiche Leute haben das in Videos dokumentiert.

Starlink möchte perspektivisch weltweit schnelles Internet per Satellit anbieten. In Deutschland kannst du den Service bereits überall buchen. Künftig wird es auch einen Starlink Premium-Dienst geben.

Der Absturz von 40 Satelliten im Video