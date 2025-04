Rückruf! Auto-Zubehör fatal auf der Autobahn

In den warmen Monaten hört man sie häufig schon aus der Ferne: Motorräder. Immer lauter werdend düsen sie dann irgendwann an einem vorbei. Vor allem in serpentinenreichen Gegenden auf dem Land herrscht oft Lärm. Viele Anwohner fragen sich deshalb zurecht: Wie laut darf ein Motorrad eigentlich sein?