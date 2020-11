RTL bei der Telekom: TV Now Premium kostenlos bei Magenta TV

Zunächst einmal die schlechte Nachricht für alle Magenta TV-Kunden: Sie profitieren nicht automatisch von der Neuerung, sondern müssen sich aktiv für einen Tarifwechsel entscheiden. Erst dann können sie von dem Deal zwischen der Telekom und RTL profitieren.

Für RTL-Zuschauer bedeutet die Kooperation, dass sie die Inhalte der TV-Sender RTL, Vox, RTL2, n-tv und mehr auf Abruf sehen können. Darunter gibt es auch exklusiv für TV Now produzierte Senderungen. Mit dabei beispielsweise auch „Täglich frisch geröstet“, eine von Stefan Raab produzierte Late-Night-Sendung. Das Angebot von TV Now Premium umfasst nach Angaben von RTL 47.000 Programmstunden, die sich aus Exklusiv-Produktionen, Inhalten des eigenen Senderportfolios sowie exklusiver Lizenzware zusammensetzen. Eine Milliarde Euro investiere die RTL-Gruppe in Deutschland jährlich in die Kreation und Produktion eigener Inhalte. Auch Fußball wird es hier zu sehen geben: Die Topspiele der Uefa League will RTL künftig auf TV Now zeigen.

RTL & Telekom: So kannst du TV Now Premium bei Magenta TV schauen

TV Now Premium konntest du bislang und auch weiterhin für 4,99 Euro monatlich direkt bei RTL buchen. Diese Kosten fallen weg, wenn du für deinen TV-Empfang künftig Magenta TV nutzt.

Dabei ist es nicht mehr zwingend notwendig, Telekom-Kunde zu sein. TV Now Premium ist in den Magenta TV Smart-Tarifen enthalten. Diese kannst du auch buchen, wenn du Kunde bei einem anderen Anbieter bist. Die Kosten: Ab 10 Euro monatlich bei zweijähriger Laufzeit. Willst du monatlich kündigen, kostet dich der Dienst 15 Euro monatlich.

Im Angebot enthalten ist neben TV Now Premium von RTL auch der Zugriff auf zahlreiche On-Demand-Inhalte der Telekom wie etwa exklusive Serien und die ARD und ZDF Megathek, die deutlich mehr Inhalte bietet als die entsprechenden Mediatheken.

Magenta TV mit oder ohne Telekom-Anschluss

Natürlich kannst du auch das klassische Fernsehen über Magenta TV schauen. 100 Sender, davon 50 in HD sind enthalten. So kannst du beispielsweise deinen Zweitfernseher mit einem TV-Signal versorgen, ohne ihn per Kabelanschluss oder Satellitenschüssel anbinden zu müssen. Einzige Voraussetzung: Schnelles Internet. Das TV-Signal bekommst du dann entweder über einen Amazon-Fire TV Stick, den Magenta TV Stick oder aber die Magenta TV App für neuere Smart-TVs auf deinen Fernseher. Sendungen kannst du über einen integrierten Online-Speicher aufnehmen. Er fasst 50 Stunden. Magenta TV ist hier also eine Alternative zu Diensten wie Zattoo oder waipu.tv.

Wenn du Telekom-Festnetz-Kunde bist, kannst du dich ebenfalls für Magenta TV entscheiden und kannst dann auch über einen Receiver schauen. Dieser bietet dir neben einer klassischen Fernbedienung auch den Mehrwert einer Festplatte für weitere Aufnahmen. Der Receiver kostet monatlich knapp 5 Euro extra.

Die Magenta TV-Tarife der Telekom im Überblick

Magenta TV Basic Magenta TV Flex Magenta TV Smart Magenta TV Smart Flex Magenta TV Smart Netflix Buchbar mit jedem Internet-Anschluss nein ja ja ja nein Kosten/Monat 5 Euro 10 Euro 10 Euro 15 Euro

Magenta Eins Plus: 10 Euro 20 Euro Laufzeit 24 Monate 1 Monat 24 Monate 1 Monat 24 Monate TV-Sender mehr als 100 TV-Sender, davon 20 in HD mehr als 100 TV-Sender, davon 50 in HD TV Now Premium nein nein ja ja ja ARD/ZDF Megathek ja ja ja ja ja Netflix nein nein nein nein Standard Abo enthalten Aufnahme in der Cloud nein 24 Stunden 50 Stunden 50 Stunden 50 Stunden Timeshift & Restart ja ja ja ja ja Nutzung - Smart-TV, Fire TV, Smartphone, Tablet oder über Magenta TV Stick Receiver mit zusätzlichem Aufnahmespeicher ja nein nur für Telekom-Festnetz-Kunden, 4,95 Euro extra Mobile Nutzung nein inklusive Parallele Nutzung nein 2 Streams, bis zu 5 Geräte 3 Streams, bis zu 5 Geräte 3 Streams, bis zu 5 Geräte 3 Streams, bis zu 5 Geräte

