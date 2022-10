Romantische Musik für jeden Tag: Diese 9 Playlists musst du kennen

Wer sagt eigentlich, dass man romantische Musik nur an Valentinstag hören kann? Eben, niemand. Whitney Houstons „I Will Always Love You“ ist ein Allzeit-Klassiker, Dates hat man das ganze Jahr über und Musik mit romantischen Texten sowie zart hauchenden Klängen lassen sich zu jedem Anlass hören. Und das unabhängig von einer Musikrichtung. Wir haben für dich Inspirationen, wenn du mal wieder nicht weißt, was es auf die Ohren geben soll.

Spotify, Deezer und Co.: Diese Playlists solltest du kennen

Manchmal will man sich einfach berieseln lassen und braucht Inspiration von Außen. Vorgefertigte Playlisten von Streaming-Anbietern sind dafür perfekt. Die Auswahl ist groß und beschränkt sich nicht nur auf eine Stilrichtung – im Gegenteil. Teilweise finden sich thematisch spezialisierte Listen, wie etwa Liebeslieder aus dem Disney-Universum oder ausschließlich deutsche Songs. Beide findest du bei Spotify.

Apple Music sorgt indes auch für klassische Klänge, die durch deine Boxen dringen, und von Mozart über Bach bis zu Vivaldi ist alles in petto. Auch bei Spotify-Konkurrent Deezer finden sich so einige Playlisten. Die Auswahl erstreckt sich über einen wilden Mix aus aktuellen Künstlern, wie Ed Sheeran oder David Guetta. Außerdem ist die Romantik-Mischung der altbekannten CD-Reihe „Kuschelrock“ bei Deezer verfügbar. Liebeslieder vom feinsten sind hier in einer Playlist vereint.

Top Playlisten bei Spotify:

Romantische Musik bei Deezer:

Die besten Liebessongs bei Apple Music

Extra-Tipp: Schalt das Radio an

Du willst nicht noch einen Dienst bezahlen müssen, aber trotzdem passende Lieder hören? Dann lohnt es sich, bei Radiosender reinzuhören. Thematisch passend bieten sich etwa auf radio.de die Kanäle „Energy Romantic“ oder auch „Lovetimes“ an. Auf laut.fm wirst du außerdem beim Radio-Channel „Only Romantic Music“ mit zarten Tönen beschallt.