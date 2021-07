Roidmi Eve Plus: Saug- und Wischroboter mit keimfreiem Staubbehälter

Der Saugroboter bewältigt nahezu jedes Hindernis, überwindet Schwellen, saugt und reinigt Teppiche – und stürzt dank seines sensiblen Laser-Radars auch an gefährlichen Stellen nicht ab. Der von Xiaomi finanzierte Markenroboter hat aber noch ein weiteres Feature mit Wow-Effekt. Der intelligente Haushaltshelfer entleert den gesammelten Schmutz automatisch und desinfiziert anschließend den Innenraum des Staubsammelbehälters. Wir zeigen die 5 wichtigsten Funktionen und Eigenschaften des Saug- und Wischroboters.

Automatische und hygienische Staubsaugfunktion

Eve Plus ist mit einer innovativen Staubsaugerfunktion ausgestattet. Der Saugroboter sammelt den Staub während des Saugvorgangs, um ihn nach abgeschlossener Reinigung über einen Luftsammelkanal in den Staubsammelbehälter abzugeben. Im Inneren des Staubsammelbehälters befindet sich ein großer 3 L Staubbeutel, der den Staub aufnimmt, sterilisiert und Geruchsbildung verhindert. So bleibt der gefüllte Staubbeutel auch nach einem Monat noch bakterien-, schimmel- und geruchsfrei.

Der externe Staubbeutel entspricht in etwa 30 Abfallbehältern und umfasst – je nach Raumgröße und Schmutzaufkommen – den Staub von bis zu 2 Monaten.

Leistungsstark und geräuschlos zugleich

Der smarte Staubsaugeranschluss ist über einen 379 mm kurzen Kanal nahtlos mit dem Staubbehälter verbunden, was zu einem geringeren Geräuschpegel und einer höheren Staubabgabeleistung führt. Zudem werden mit dieser Technologie Verstopfungen vermieden.

Entkeimung des Staubsammelbehälters

Sofort nach der Reinigung der Böden und nach dem Andocken an die Ladestation entleert der Eve Plus den gesammelten Staub selbstständig. Im Staubsammelbehälter arbeitet ein Partikelgenerator. Er entfernt dank aktiver Sauerstofftechnologie und HEPA-Filter Haushaltsparasiten wie Hausstaubmilben, Staphylococcus aureus und giftige Chemikalien wie Ammoniak, Formaldehyd, Benzol sowie andere flüchtige organische Verbindungen. Sogar Zigaretten- und Parfumgeruch entfernt er restlos. Die im Roidmi-Saugroboter eingesetzte Technologie wird unter anderem auch zur Sterilisation von medizinischen Geräten eingesetzt.

Für gehobene Ansprüche

Der Roidmi Eve Plus ist der perfekte Haushaltshelfer für alle, die keinen Kontakt mit Schmutz, Staub und Abfällen wünschen. Der Kontakt beschränkt sich auf die Entfernung des Staubbeutels, welche maximal ein Mal monatlich stattfindet. Ebenso eignet sich der Roidmi für all jene, die ihren Boden hygienisch sauber halten wollen. Dazu zählen beispielsweise Eltern von Babys und Kleinkindern. Aber auch Haustierbesitzer, die mit Tierhaaren auf Hartböden und Teppichen, unter dem Sofa oder unter dem Bett zu kämpfen haben, werden den Roidmi lieben. Sie werden bei der täglichen Reinigungsfahrt des Eve Plus mit einem Lächeln an die Zeit zurückdenken, in der sie die Arbeit noch selbst verrichten mussten.

Intelligente Umgebungssensorik

Der Eve Plus besitzt eine intelligente Absturzsicherung. Damit ist der mobile Staubsaugroboter in der Lage, auch die gefährlichsten Situationen im Haus zu meistern. In einem Szenario ergibt sich die Situation, dass das Gerät unter die Treppe passte. Gleich darunter geht es jedoch steil nach unten, denn es gibt in diesem Bereich des Hauses nicht nur einen Treppenaufgang, sondern auch einen Treppenabgang. Die Sensoren des Roidmi Eve Plus melden Gefahren sofort an das System: Das Gerät stoppt vor dem Hindernis – und fällt dank seines präzisen LDS Laser-Radars nicht hinunter.

Die intelligente Umgebungssensorik macht das Entfernen von Hindernissen überflüssig! Dank seines supersensiblen LDS-Laser-Radars, seinem TOF Wandtracking-Sensors und seinem Infrarotsensors ist er in der Lage, alle Arten von Hindernissen zu überwinden. Entfernen müssen Sie daher höchstens jene Teppiche, die sich leicht verschieben lassen. Dazu zählen etwa Flicken- oder Badezimmerteppiche. Alle anderen Teppiche, Vorleger, Läufer und Schmutzfangmatten reinigt der Eve Plus selbstverständlich mit.

Mehrere Sensortypen sorgen für Sicherheit

Der Roidmi Eve Plus ist zur Umgebungserfassung mit mehreren Sensortypen ausgestattet. Neben der Absturzsicherung besitzt er einen Einklemmschutz und eine intelligente Messung von Höhenunterschieden. Mit der kann er Bett- und Schrankhöhen beurteilen. Ein Steckenbleiben ist damit so gut wie unmöglich.

Starke 5200 mAh Akkukapazität: Reinigt 250 m2 in einem Durchgang

Nach genau 70 Minuten hat der Roidmi Eve Plus alle Räumlichkeiten einmal abgefahren und die erste Karte skizziert. Nachdem die Akkukapazität zur Hälfte ausgeschöpft ist, findet der Roidmi selbstständig den Weg zurück zur Ladestation.

Dank des intelligenten BMS Akku-Management-Systems läuft der Akku bis zu 250 Minuten und reinigt 250 Quadratmeter Fläche in einem Durchgang. Hat er den gewünschten Bereich aufgrund schwacher Akkuleistung noch nicht zur Gänze geschafft, speichert er die noch zu reinigenden Bereiche und saugt nach dem Ladevorgang genau dort weiter, wo er aufgehört hat.

Über das Unternehmen: Roidmi wurde im Jahr 2015 gegründet. In der Volksrepublik China hat sich die Marke im Eiltempo zum Marktführer der kabellosen Staubsaugerindustrie entwickelt. Als ein Unternehmen des Xiaomi-Ökosystems konnte Roidmi schnell auch international Fuß fassen. Heute sind Roidmi Produkte bereits in über 103 Ländern beliebt. Die Marke besitzt insgesamt 200 technische Patente und 6 Design-Auszeichnungen.

(*Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Gastbeitrag von Roidmi.)