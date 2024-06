Der Sommer läuft sich langsam warm und mit den Temperaturen steigt auch die Vorfreude auf die Festival-Saison. Denn diese startet an diesem Wochenende schon so richtig durch, wie man im erweiterten Umfeld der Eifel und Nürnbergs in den vergangenen Tagen bereits bemerken konnte. Denn hier finden an diesem Wochenende die beiden Schwester-Festivals Rock am Ring und Rock im Park statt. Die meisten Acts treten auf beiden Festivals auf, virtuell dabei sein kannst du beim legendären Rock am Ring.

Livestream von Rock am Ring komplett kostenlos

Gemeinsam mit der Ticketplattform CTS EVENTIM überträgt RTL+ das Programm von „Rock am Ring“ von den beiden Hauptbühnen kostenlos und frei zugänglich im Webbrowser auf RTLplus.de unter „Live-Events“. Du brauchst keine Anmeldung, musst nichts bezahlen. Willst du „Rock am Ring“ aber am Fernseher verfolgen und die RTL+-App nutzen, dann kostet der Stream die normalen Streaming-Gebühren von RTL+, die für Neukunden bei 6,99 Euro für einen Monat beginnen.

Wie in den Vorjahren zeigt RTL+ fast alle Konzerte der Mandora Stage und Utopia Stage an den drei Tagen. Die Orbit Stage spielt bei der Übertragung keine Rolle. Ebenfalls keine Übertragungsrechte gibt es für die Auftritte von Avenged Svenfold heute Abend sowie Marismoto morgen Abend. Damit sieht dein Konzert-Kalender für dieses Wochenende so aus:

Freitag, 7. Juni 2024

Mandora Stage

Kerry King 19.30 Uhr – 20.30 Uhr

Kreator 21.00 Uhr – 22.10 Uhr

Beartooth 22.50 Uhr – 00.00 Uhr

Utopia Stage

Enter Shikari 17.45 Uhr – 18.35 Uhr

Dropkick Murphys 19.05 Uhr – 20.05 Uhr

Queens Of The Stone Age 20.45 Uhr – 22.00 Uhr

Die Ärzte 22.45 Uhr – 1.00 Uhr

Samstag, 8. Juni

Mandora Stage

The Last Internationale 15.00 Uhr – 15.35 Uhr

311 15.55 Uhr – 16.40 Uhr

Dogstar 17.05 Uhr – 17.50 Uhr

Royal Republic 18.15 Uhr – 19.10 Uhr

Pendulum 19.40 Uhr – 20.40 Uhr

Babymetal 21.10 Uhr – 22.10 Uhr

Broilers 0.45 Uhr – 2.15 Uhr

Utopia Stage

Against The Current 14.35 Uhr – 15.20 Uhr

The Interruptors 15.50 Uhr – 16.40 Uhr

Donots 17.10 Uhr – 18.10 Uhr

Electric Callboy 18.40 Uhr – 19.55 Uhr

Billy Talent 20.30 Uhr – 22.00 Uhr

Green Day 22.40 Uhr – 1.00 Uhr

Sonntag, 9. Juni 2024

Mandora Stage

Atreyu 14.15 Uhr – 14.45 Uhr

Of Mice & Men 15.05 Uhr – 15.50 Uhr

Thy Art is Murder 16.15 Uhr – 17.00 Uhr

Polyphia 17.25 Uhr – 18.20 Uhr

While She Sleeps 18.50 Uhr – 19.50 Uhr

Machine Head 20.20 Uhr – 21.20 Uhr

Corey Taylor 22.00 Uhr – 23.15 Uhr

Parkway Drive 0.00 Uhr – 1.30 Uhr

Utopia Stage

H-Blockx 14.10 Uhr – 14.55 Uhr

Leoniden 15.25 Uhr – 16.20 Uhr

Madsen 16.50 Uhr – 17.50 Uhr

Wanda 18.20 Uhr – 19.30 Uhr

Kraftklub 20.15 Uhr – 21.45 Uhr

Maneskin 22.30 Uhr – 0.15 Uhr

Übrigens: Vom 21. bis 23. Juni steht dann das nächste Musik-Highlight auf RTL+ an. Dann übertragen die Käöner das „Hurricane“-Festival aus dem niedersächsischen Scheeßel. Zu den Headlinern in diesem Jahr gehören Ed Sheeran, K.I.Z, Deichkind, Bring Me the Horizon, Kontra K und einige mehr.