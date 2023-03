Roborock S8: Neuer Profi Saug-Wisch-Roboter nur noch heute zum Angebotspreis

Die Vorteile eines Saug-Wisch-Roboters – wie dem Roborock S8 – dürften für die meisten Nutzer selbsterklärend sein. Denn er nimmt dir bei der Reinigung deines Fußbodens eine ganze Menge Arbeit ab. Darüber hinaus vereint er gleich zwei Produkte in einem Gerät, wodurch er weniger Platz in Anspruch nimmt als ein Staubsauger und Mopp mit Eimer. Insbesondere Nutzern, die in einem Haushalt mit Haustieren oder Kindern leben, erspart ein Saug-Wisch-Roboter Zeit und Nerven. Der Roborock S8 ist die sinnvolle Weiterentwicklung der S7-Serie und überzeugt mit zahlreichen Features sowie einer hohen Saug- und Wischleistung.

Roborock S8: Der günstigste der Reihe mit modernen Funktionen

Der Roborock S8 ist der preiswerteste der drei neuen Haushaltsroboter S8, S8+ und S8 Pro Ultra. Der größte Unterschied der Produkte liegt dabei vor allem bei der zusätzlichen Entleerungs- beziehungsweise Ladestation. Während die beiden höherpreisigen Produkte noch durch eine automatische Entleerungsstation ergänzt werden, kommt der S8 nur mit einer Ladestation daher. Zur Befüllung und Entleerung des Wassertanks sowie zur Entfernung des Staubbeutel-Inhalts musst du also selbst Hand anlegen. Dafür kostet das Modell aber auch deutlich weniger und nimmt weniger Platz in Anspruch als seine großen Geschwister.

Technisch ist der S8 aber ansonsten gleichauf mit dem Plus-Modell. So überzeugt der Roborock S8 mit vielfältigen Reinigungsfunktionen, wie etwa dem VibraRise Mopping System. Dieses erkennt den jeweiligen Untergrund und hebt den Mopp automatisch an, wenn es einen Teppich erkennt. Dadurch bleiben Textilien trocken, während Hartböden in einem Rutsch feucht gewischt werden. Dies gelingt dem S8 dank Sonic Mopping mit bis zu 3.000 Vibrationen pro Minute sehr effektiv.

Weiterhin ist der Roborock S8 mit einer sogenannten DuoRoller Brush ausgestattet, die für weniger Haarverwicklungen sorgt und Schmutz besser aufnehmen kann. Sowohl für Hartholz- als auch Fliesen- und Teppichböden: Der S8 entfernt Verschmutzungen von jedem Untergrund wirkungsvoll.

Mehr Power und Intelligenz als je zuvor

Aber auch die Saugkraft hat Roborock beim Nachfolger des S7 erheblich erhöht. So saugt der S8 jetzt mit 6.000 Pa statt 2.500 Pa. Dadurch soll er Schmutz und auch schwerere Objekte, wie etwa kleine Schrauben mit Leichtigkeit einsaugen können. Darüber hinaus kommen beim S8 zwei entgegengesetzt rotierende Silikonbürsten zum Einsatz, die selbst feinsten Staub und grobe Krümmel problemlos aufnehmen. Haare sollen sich dabei außerdem kaum mehr verheddern.

Weiterhin erkennt und umfährt der Saug-Wisch-Roboter von selbst Hindernisse und schlägt automatisch No-Go-Zonen vor, die er bei der Reinigung auslassen soll. Dazu bietet er im Innern Platz für 400 Milliliter Schmutz und 300 Milliliter Putzwasser. Der Akku hat zudem eine Kapazität von 5.200 mAh, damit soll der Sauger bis zu 2 Stunden am Stück seiner Arbeit nachkommen können.

Der Haushaltsroboter von Roborock orientiert sich ferner via LiDAR-Technologie in deinen vier Wänden und kann Hindernisse von bis zu zwei Zentimetern ohne Schwierigkeiten überwinden – damit sind auch hubbelige Türschwellen kein Problem für den smarten Helfer. Steuern lässt sich der Saug-Wisch-Roboter wahlweise per App oder Sprachsteuerung.

Der Roborock S8 ist ab sofort verfügbar und zunächst zum Angebotspreis von 549 Euro zu haben. Das Marktstart-Angebot gilt jedoch nur noch heute (22. März).