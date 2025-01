Rentenerhöhung kommt: Damit können Rentner 2025 rechnen

Rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland bekommen seit Juli 2024 mehr Rente. Bei einer Rente von 1.500 Euro gibt es seitdem gut 50 Euro im Monat mehr. Und auch 2025 wird es eine Rentenerhöhung geben. Ab dem 1. Juli können Rentner mit mehr Geld rechnen. Zudem können viele Rentenempfänger jetzt selbst dafür sorgen, dass ihre Rente höher ausfällt. Dazu gleich mehr.

So viel mehr bringt die Rentenerhöhung 2025

Wie aus dem Entwurf für den Rentenversicherungsbericht 2024 hervorgeht, soll es in diesem Jahr eine Rentenerhöhung von 3,5 Prozent geben. Dem Bericht zufolge ist das bislang aber nur eine Schätzung. Das heißt: Es könnte sogar mehr geben. Denn auch für das vergangene Jahr war ein Renten-Plus von 3,5 Prozent in Aussicht gestellt worden. Am Ende wurden es im Schnitt dann aber doch 4,57 Prozent. Und so geht auch die Deutsche Rentenversicherung derzeit von einem etwas stärkeren Anstieg aus. Fest steht bereits heute: Die Rente wird in ganz Deutschland um den gleichen Prozentsatz erhöht. Unterschiede zwischen Ost und West gibt es nicht mehr.

Geht man von der aktuellen Schätzung und 3,5 Prozent mehr aus, gibt es bei einer Rente von 1.500 Euro im Monat dieses Jahr erneut gut 50 Euro mehr. Sollte die Rentenerhöhung mit 4,5 Prozent abermals etwas höher ausfallen, sind knapp 70 Euro mehr drin. Doch bereits jetzt können sich viele Rentner etwas mehr Geld aufs Konto holen.

Trotz mehr Rente: Abzüge zu Beginn des Jahres

Denn auch, wenn die Rente vor einem halben Jahr erhöht wurde, müssen viele Bezieher zum Jahresbeginn Abzüge in Kauf nehmen. Der Grund: Viele Krankenkassen haben ihren Zusatzbeitrag erhöht. Lag der Zusatzbeitrag bei der AOK im vergangenen Jahr bei durchschnittlich 1,75 Prozent, ist er jetzt auf 2,75 Prozent gestiegen. Bei der Techniker Krankenkasse stieg der Beitrag von 1,2 sogar auf 2,45 Prozent. Bei der Barmer beträgt der Zusatzbeitrag jetzt sogar 3,29 Prozent. Klingt nicht nach besonders viel, kann aber je nach Rentenhöhe zig Euro pro Monat ausmachen.

Ein Wechsel der Krankenkasse ist dabei viel einfacher, als so mancher denkt. Man muss sich lediglich bei einer neuen Krankenkasse melden, zu der man wechseln möchte. Diese kündigt dann bei der alten Versicherung. Hier haben wir noch mehr Informationen dazu. Übrigens: Wer seine Rente noch deutlich mehr aufbessern will, kann die Zahlung dieser freiwilligen Steuer stoppen.