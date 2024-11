Rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland bekommen seit Juli dieses Jahres mehr Rente. Im Westen stiegen die Renten um 4,39 Prozent, im Osten um 5,86 Prozent. Im Schnitt bekommen die deutschen Rentner damit 540 Euro im Jahr mehr. Und auch 2025 gibt es eine Rentenerhöhung. Allem Anschein nach wird sie aber nicht so deutlich ausfallen wie im Juli.

Rentenerhöhung auch 2025: So viel mehr gibt es

Wie aus dem Entwurf für den Rentenversicherungsbericht 2024 hervorgeht, soll es im kommenden Jahr eine Rentenerhöhung von 3,5 Prozent geben. Dem Bericht zufolge, der der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vorliegt, ist das aber nur eine Schätzung. Das heißt: Es könnte sogar mehr geben. Denn auch für dieses Jahr war ein Renten-Plus von 3,5 Prozent in Aussicht gestellt worden. Am Ende wurden es im Schnitt dann aber doch 4,57 Prozent.

→ Genial! Mit diesem einfachen Wasser-Trick sparst du 1.000 Euro Stromkosten im Jahr

Wie stark die Rente im kommenden Jahr tatsächlich steigt, legt das Bundeskabinett erst im Frühjahr 2025 fest. Die Rentenerhöhung hängt nämlich auch davon ab, wie sich Konjunktur und Löhne entwickeln. „Die steigenden Löhne und der starke Arbeitsmarkt in Deutschland“, erklärte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil die diesjährige Rentensteigerung, „machen diese Erhöhungen möglich“. Sollte es bei der Schätzung von 3,5 Prozent bleiben, gäbe es bei einer Rente von 1.000 Euro im Monat 35 Euro mehr.

Wie viel Geld bekomme ich, wenn ich in Rente gehe?

Wer noch keine Rente vom Staat bekommt, aber jetzt schon gerne wissen würde, mit wie viel er in Zukunft rechnen kann, der kann das in einem neuen Online-Portal ausrechnen lassen. Mit der digitalen Rentenübersicht soll das der Rentenversicherung zufolge einfacher sein als je zuvor. In diesem Artikel haben wir die Details zu dem neuen Portal. Wer hingegen bereits Rente bezieht und sich schon im Juli über die Rentenerhöhung gefreut hat, muss noch ein wenig Geduld haben, um zu erfahren, wie viel mehr es 2025 geben wird.