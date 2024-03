Rentner bekommen jetzt 1.950 Euro zusätzlich

Im Juli 2024 wird die Rente erhöht. Nach der Erhöhung Mitte 2023, bei der es bis zu 6 Prozent mehr für Rentner gab, folgen bald weitere 3,5 Prozent. Bei einer Rente von 1.500 Euro gibt es ab dem 1. Juli also gut 50 Euro mehr im Monat. Doch es geht auch deutlich besser. Denn: Ab 2026 sollen Rentner eine zusätzliche Auszahlung bekommen – eine 13. Monatsrente, die im Schnitt bei rund 1.950 Euro liegt. Doch von der Sonderzahlung profitieren bei Weitem nicht alle.

Bonus: Deshalb gibt es bald mehr Rente

In Deutschland steht eine Reform der Rente an. Arbeitsminister Hubertus Heil und Finanzminister Christian Lindner haben gerade das neue Rentenkonzept der Bundesregierung vorgestellt. Der Grund: Das alte System wird nicht mehr lange funktionieren. Denn während man arbeiten geht, spart man nicht für seine eigene Rente, sondern finanziert den Ruhestand derer, die derzeit Rente beziehen. Das Problem dabei: Menschen leben heute länger als früher und in Deutschland werden immer weniger Kinder geboren. Das führt dazu, dass immer weniger Arbeitnehmer für immer mehr Rentner einzahlen müssen. Die Folgen an diesem System sind absehbar: Rentner bekommen weniger und Arbeitnehmer müssen noch mehr einzahlen. Die Schweiz zeigt aber jetzt, dass man sogar eine 13. Monatsrente auszahlen kann.

Ab 2026 bekommen alle Rentner in der Schweiz eine Sonderzahlung. „Das Volk hat die Macht in unserem Land und zeigt es“, freut sich Pierre-Yves Maillard, Präsident des Schweizer Gewerkschaftsbunds. Er sei „sehr stolz“ auf die Demokratie in der Schweiz, wie die Tagesschau berichtet. Und auf die „wundervolle Nachricht“ an all jene, die ein Leben lang gearbeitet haben. „Die Bevölkerung hat bewiesen, dass der Sozialpakt in diesem Land noch funktioniert.“

So viel mehr gibt es für Rentner

Rentner in der Schweiz im Schnitt 1.874 Schweizer Franken pro Monat. Umgerechnet sind das 1.956 Euro. Eine 13. Monatsrente fällt dann entsprechen ebenso aus. Doch eine Rentenerhöhung hat auch in der Schweiz Schattenseiten. Denn mit mehr Geld für Rentner würden demnächst die Jüngeren „Zur Kasse gebeten“, um die 13. Monatsrente zu finanzieren, so Brigitte Häberli-Koller, Parlamentarierin der Mitte-Partei. „Ihre Kaufkraft wird schwinden, ihre Lohnabgaben werden sich erhöhen, die Preise werden steigen. Das werden wir aushalten müssen.“ Da darf man gespannt sein, wie sich das neue Rentensystem in Deutschland auf Arbeitnehmer auswirken wird.