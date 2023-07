Renault: Erstes Elektroauto schon vor dem Aus

Schon seit dem Jahr 2012 bietet Renault in Deutschland einen kleinen, wendigen Stadtflitzer als Elektroauto an: den Twizy. Doch jetzt ist das Ende für den Stromer mit nur zwei hintereinander angeordneten Sitzplätzen gekommen. Im September laufe die Produktion des nur 2,3 Meter langen und 1,2 Meter breiten Renault Twizy nach zwölf Jahren aus, teilte der französische Automobilhersteller jetzt mit.

Renault Twizy: Leichtes E-Mobil steht vor dem Aus

Das Besondere am nur 562 Kilogramm leichten Twizy ist der auf den Stadtverkehr optimierte Heckantrieb. Mit einer Leistung von gerade einmal 12,6 kW (17 PS) ist eine Höchstgeschwindigkeit von maximal 80 km/h möglich. Die Reichweite liegt dabei nach Herstellerangaben bei bis zu 90 Kilometern. Wenig, ja. Aber vollkommen ausreichend, um städtisch oder auch regional unterwegs sein zu können.

Ergänzend dazu ist auch der Twizy 45 zu haben. Der bringt es zwar auf bis zu 100 Kilometer Reichweite, ist dafür aber mit nur 7,6 kW (10 PS) und maximal 45 km/h unterwegs. Deswegen darf dieses Elektromobil aber auch schon von Personen bewegt werden, die erst 15 Jahre alt sind und einen Führerschein der Klasse AM besitzen.

Der Renault Twizy wird nicht mehr lange produziert.

Auch der Einstiegspreis von zuletzt 12.150 Euro machte den emissionsfreien Renault Twizy in den vergangenen Jahren zu einer attraktiven Alternative für all diejenigen, die mit Hilfe eines Leichtelektrofahrzeugs das Ziel verfolgten, mobil zu bleiben. In einigen Städten kam oder kommt der Twizy übrigens auch als Notfallahrzeug bei der Polizei und Feuerwehr zum Einsatz.

Deutschland einer der wichtigsten Twizy-Märkte

Weltweit hat Renault den Twizy nach eigenen Angaben 33.340 Mal in 55 Ländern verkaufen können (Stand: Juni 2023). Am häufigsten in Frankreich und Deutschland, wichtige Märkte waren in der Vergangenheit aber auch Südkorea und Italien. In Deutschland wurden bis Juni 2023 rund 6.000 Einheiten des City-Flitzers zugelassen.