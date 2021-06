Begeisterung bei Käufern: Tablet wird in nur wenigen Minuten zum Verkaufsschlager

Tablets gibt es heutzutage in allen möglichen Formen und Farben. Doch genauso wie ihre kleinen Geschwister, die Smartphones, weisen diese größtenteils ein bestimmtes Problem auf: eine geringe Akkulaufzeit. Zwar existieren bereits einige akkuschonendere Herangehensweisen wie beispielsweise Geräte mit einem E-Paper-Display, doch dafür müssen Nutzer in puncto Farben und Auflösung jede Menge Abstriche in Kauf nehmen. So war das zumindest bisher, denn das neue Tablet Reinkstone R1 wurde mit Blick auf genau diese Einschränkungen entwickelt.

Reinkstone R1 mit weltweit höchster Farbauflösung

Das Reinkstone R1 ist noch nicht auf dem Markt. Aktuell versucht der Hersteller, das Gerät mittels einer Crowdfunding-Kampagne zu finanzieren – mit durchschlagendem Erfolg. Denn das ursprüngliche Fundingziel von 100.000 US-Dollar (umgerechnet circa 84.000 Euro) wurde bereits 15 Minuten nach dem Start der Kampagne erreicht. Mittlerweile hat das Unternehmen rund 493.000 Euro von 1.443 Unterstützern eingenommen und die Crowdfunding-Kampagne läuft noch 28 Tage lang.

Reinkstone R1: E-Paper-Tablet

Beim 10,1 Zoll großen Tablet kommt die neuartige DES-Technologie zum Einsatz, die nach Angaben des Herstellers für eine bessere Farbintensität und eine höhere Auflösung sorgen soll. Damit kommt das Reinkstone R1 auf eine Farbauflösung von 140 ppi – laut Hersteller ist das ein neuer Rekord unter allen E-Paper-Geräten mit Farbdisplay. Zum Vergleich: Apples aktuelles iPad (10,2 Zoll) hat eine Auflösung von 264 ppi. Allerdings verfügt es auch über ein Energieintensives Retina-Display. Dagegen soll ein 4.500-mAh-Akku das Reinkstone R1 satte 300 Stunden im Einsatz oder 100 Standby-Tage mit Energie versorgen können. Ein Wert, mit dem sämtliche handelsübliche Tablets nicht einmal ansatzweise mithalten können.

Abseits seiner Display-Qualitäten bietet das 425 Gramm schwere Reinkstone R1 4 GB Arbeitsspeicher und 64 GB Hauptspeicher. Es läuft mit dem Google-Betriebssystem Android 11 und unterstützt neben zahlreichen Textdatei-Formaten wie PDF, EPUB, DOC und FB2 auch handelsübliche Bild- und sogar Audio-Formate. Denn der Hersteller integrierte auch zwei 0,8-Watt-Lautsprecher in das Gehäuse. Und für Nacht-Ses­si­ons bietet der Bildschirm eine Hintergrundbeleuchtung.

Ursprünglich konnte das Reinkstone R1 im Rahmen der Crowdfunding-Kampagne für umgerechnet rund 276 Euro erworben werden, doch der Kaufpreis wurde bereits auf 318 Euro angehoben. Der Versand soll dabei im November 2021 erfolgen. Anschließend wird der Ladenpreis umgerechnet circa 460 Euro betragen.