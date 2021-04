Ein weiteres Smartphone muss auf den Markt. Mit dieser Devise hat Realme zur Stunde zwei Geschwistermodelle des Realme 8 Pro vorgestellt: das Realme 8. Und ausgerechnet mit dem günstigeren Smartphone will sich der Hersteller für die Zukunft respektive den neuen Mobilfunkstandard bereitmachen – denn das Realme 8 gibt es sowohl in einer LTE- als auch 5G-Version.

Design der neuen Realme-Smartphones

Optisch unterscheiden sich das Realme 8 und 8 5G vom 8 Pro so gut wie gar nicht – von der Farbe einmal abgesehen. Auf der Vorderseite erstreckt sich bei beiden Modellen über die gesamte Breite das Display. Auf der Rückseite ist zumindest beim Realme 8 der Werbeslogan „Dare to leap“ in Großbuchstaben aufgedruckt. Im Vergleich zum Pro-Modell ist der Spruch nun aber abgesetzt: Der Untergrund ist hier glänzend, während der Rest matt-silbrig ist. Die Kamera sitzt in der linken oberen Ecke in einer umrandeten Aussparung. Beim 5G-Modell verzichtet man auf den Slogan.

In der technischen Ausstattung unterscheiden sich das Realme 8 und 8 5G allerdings in einigen Punkten. Beiden gemeinsam ist hingegen, dass ein internes Fassungsvermögen von 128 GB für Fotos und Co. bereitsteht. Per microSD-Karte kann er um bis zu 1 TB aufgestockt werden. Darüber hinaus besitzen beide Modelle einen 5.000 mAh großen Akku, der eine lange Laufzeit verspricht. Auch Realmes Schnellladetechnologie DartCharge ist mit an Bord, doch die Ladeleistungen unterscheiden sich. Muss das Realme 8 5G mit 18 Watt zurechtkommen, steht dem Realme 8 30 Watt Schnellladetechnik zur Verfügung und soll so innerhalb von 65 Minuten auf 100 Prozent aufgeladen sein.

Als Basis ist in beiden Fällen Android 11 in Kombination mit der hauseigenen Nutzeroberfläche Realme UI 2.0 vorinstalliert.

Realme Realme 8 Software Android 11 Prozessor MediaTek Helio G95 Display 6,4 Zoll, x Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 9248×6936 (64,1 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht Farbe Silber Einführungspreis 199 € Marktstart Mai 2021

Realme 8: Das ist die Hardware

Das Standardmodell der 8er-Reihe bietet einen 6,4 Zoll großen Super-AMOLED-Bildschirm, der sich über die gesamte Front erstreckt und nur einen schmalen Rahmen zulässt. Unter der Haube arbeitet der MediaTek Helio G95, der zur oberen Mittelklasse der Chipsätze gehört und sich speziell an Gamer richtet. Der Prozessor arbeitet mit insgesamt acht Kernen und kommt auf eine maximale Taktrate von 2,05 GHz. In puncto Speicher kann das Realme 8 einen 4 oder 8 GB großen Arbeitsspeicher sein Eigen nennen. Für Gaming-Sessions bietet der Prozessor außerdem ein Kühlsystem.

Die Quad-Kamera auf der Rückseite arbeitet mit einer Hauptkamera (64 Megapixel), Ultraweitwinkel- (8 MP, 119 Grad), einem Ultramakro- (2 Megapixel, 4 cm Distanz) und einem Schwarz-Weiß-Objektiv (2 MP), während die Frontkamera Fotos mit 16 Megapixeln aufnimmt. Integrierte AI soll Hobbyfotografen beim Fotografieren unterstützen. Die Software-Features, wie etwa Tilt-Shift oder Dual-Video-View, sind gleich wie beim Realme 8 Pro.

Letztlich gehören unter anderem NFC, Dual-SIM, USB-C und eine Klinkenbuchse zur Ausstattung des Realme 8. Auch ein HiRes-Audio-Zertifikat gehört dazu. Das Smartphone ist in den Farben Schwarz und Silber sowie Punk Black verfügbar.

Das 6,4 Zoll große Super-AMOLED-Display des Realme 8.

Realme 8 5G: Die harten Fakten

Dem entgegengestellt ist das 5G-Modell, dass sich neben dem neuen Mobilfunkstandard auch im Prozessor vom Realme 8 unterscheidet. Als erstes Smartphone ist im Realme 8 5G der neue MediaTek Dimensity 700 5G verbaut, der mit zwei 2,2 Ghz schnellen Cortex-A76-Kernen sowie sechs Cortex-A55-Kernen mit einer Taktrate von bis zu 2 GHz arbeitet. Mit dem Realme 8 5G bekommst du wahlweise 4 oder 8 GB Arbeitsspeicherplatz zur Verfügung. Im Hinblick auf 5G bietet das Modell eine Dual-Network-Unterstützung und kann somit automatisch zwischen 4G und 5G hin- und herspringen.

Das Display des Realme 8 5G ist mit 6,5 Zoll marginal größer als das des Realme 8. Anstelle eines Super-AMOLED-Displays setzt der Hersteller hier auf LCD und eine Full-HD+-Auflösung (1.080 x 2.400 Pixel). Eine Bildwiederholungsrate von 90 Hz sowie eine Helligkeit von bis zu 600 Nits sind ebenfalls mit von der Partie.

Realme Realme 8 5G Software Android 11 Prozessor MediaTek Dimensity 700 5G Display 6,5 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 8000×6000 (48,0 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung Gewicht 185 g Farbe Schwarz, Blau Einführungspreis 199 € Marktstart Mai 2021

Als Punch-Hole-Kamera sitzt das Frontmodul in der linken oberen Display-Ecke des Realme 8 5G und schießt Bilder mit 16 Megapixeln. Die Hauptkamera verfügt ebenfalls über drei Objektive: Eine 48-Megapixel-Hauptkamera auf Basis eines Samsung-Sensors, ein Makroobjektiv mit 2-Megapixel-Sensor (4 cm Distanz) sowie ebenfalls ein Schwarz-Weiß-Modul mit 2 Megapixeln. Zu haben ist das Realme 8 5G in den Farben Schwarz und Blau.

Marktstart und Verfügbarkeit

Beide Modelle kommen im Mai nach Europa. Wann genau, lässt Realme offen. Für das Realme 8 sowie das Realme 8 5G verlangt das chinesische Unternehmen jeweils 199 Euro. Inwiefern der Preis für die 8 GB RAM/128 GB Rom-Versionen von dem veranschlagten Preis abweichen, bleibt ebenso offen.