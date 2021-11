Razer Deals - Heftige Angebote und neue Headsets

Auch wenn Thanksgiving in Deutschland nicht gefeiert wird, hat es der Black Friday doch in unsere Geschäfte geschafft. Sowohl direkt im Laden, als auch Online gibt es aktuell tolle Angebote. Und auch von Razer gibt es jetzt starke Deals. Dabei gibt Razer drei verschiedene Deal-Zeiträume an. Bereits seit dem 19. November kannst du dir die Early Deals sichern. Am 26. November findet dann der Black Friday Sale statt. Und auch am 29. November kannst du dir noch mal tolle Deals am Cyber Monday sichern.

Wo kann ich mir die Razer Deals sichern?

Es gibt die Deals von Razer sowohl online, als auch offline. Offline kannst du dir bei Saturn und Media Markt starke Deals sichern. Bereits ab dieser Woche gibt es dort beispielsweise das Basilisk V2 und das Ornata V2 zu reduzierten Preisen. Allerdings sind dies nur ausgewählte Beispiele, es gibt also in den Läden selbst noch weitere Angebote. Natürlich gibt es aber auch über Online-Retailer wie Amazon Deals für dich. Wer also nicht gerne das Haus verlässt, oder in einem überfüllten Laden rumläuft, der wird hier fündig. Bei Amazon gibt es zum Beispiel das BlackShark V2 X, die DeathAdder V2 Pro, das Viper Mini, die Huntsman Elite und die Ornata V2 bereits jetzt zu stark reduzierten Preisen.

Das neue Kaira und Kaira Pro

Des Weiteren hat Razer erst kürzlich neue Headsets für die PlayStation 5 angekündigt. Es handelt sich hierbei um das Kaira und das Kaira Pro Headset. Die beiden Kopfhörer-Mikrofon-Kombinationen sind die ersten Wireless Headsets von Razer für die PlayStation 5. Das Kaira Pro verfügt auch über haptisches Feedback. Das Kaira bietet das zwar nicht, kann aber ansonsten das, was das Kaira Pro auch kann.

Der neue Quick Charging Stand passt sich perfekt an das futuristische Design des Controllers an.

Die Headsets sind jedoch nicht nur mit der PlayStation 5 kompatibel. Auch Smartphone Nutzer, PC-Gamer und Nutzer anderer Geräte mit einem USB-C, oder USB-A Anschluss können das Headset nutzen. Die Verbindung erfolgt beim Smartphone über Bluetooth und ansonsten über ein 2.4 Ghz Dongle.

Ebenso kündigte Razer neue Quick Charging Stands an. Diese sind perfekt an das futuristische Design der PlayStation 5 DualSense Controller angepasst. Das Razer Kaira und der Quick Charging Stand sind schon jetzt verfügbar. Das Kaira Pro kann ab dem 30. November vorbestellt werden und wird ab Dezember ausgeliefert. Das Razer Kaira Pro wird für 219,99 Euro verfügbar zu sein, das einfache Kaira für 109,99 Euro. Den Razer Quick Charging Stand für deinen Controller gibt es für 59,99 Euro.