Telekom-Netz für 3 Euro: Diese Tarif-Aktion ist unschlagbar

Bei Penny Mobil kannst du aktuell und nur noch für kurze Zeit von einer Aktion profitieren, die dir mehr als die Hälfte des ursprünglichen Preises erlässt. Zu holen sind die diversen Prepaid-Starterpakete des Discount-Anbieters. Angesprochen fühlen sollten sich somit in erster Linie Neukunden oder jene, die ihren Tarif wechseln wollen. So oder so: Du solltest dich letztlich schnell entscheiden, denn das Angebot läuft bereits am 26. September aus.

Rabattaktion bei Penny Mobil: Das bekommst du

70 Prozent Rabatt bekommst du auf die Starterpakete von Penny Mobil. Du hast insgesamt die Auswahl zwischen fünf Paketen, die unterschiedlich viel Datenvolumen inkludiert haben und demnach auch im Preis variieren. Allen gleich ist, dass sie im D-Netz funken: Denn dadurch, dass Penny Mobil zu Congstar gehört, funken die Tarife im Netz der Deutschen Telekom. Außerdem bieten die Prepaid-Tarife eine Laufzeit von nur vier Wochen und sind monatlich kündbar.

Penny Mobil Prepaid Basic 1 GB Datenvolumen mit einer LTE-Geschwindigkeit von bis zu 25 MBit/s 100 Freiminuten in alle deutschen Netze 9 Cent pro SMS EU-Roaming 5 Euro Startguthaben 4,99 Euro pro 4 Wochen 9,95 Euro regulär, jetzt 2,99 Euro



Penny Mobil Prepaid Easy LTE-Geschwindigkeit von bis zu 25 MBit/s 9 Cent pro SMS und Gesprächsminute EU-Roaming Zusatzoptionen buchbar 5 Euro Startguthaben 9,95 Euro regulär, jetzt 2,99 Euro



Penny Mobil Prepaid Smart 3 GB Datenvolumen mit einer LTE-Geschwindigkeit von bis zu 25 MBit/s SMS- und Telefonie-Flatrate EU-Roaming 10 Euro Startguthaben 7,99 Euro pro 4 Wochen 9,95 Euro regulär, jetzt 2,99 Euro



Penny Mobil Prepaid Smart Plus 6 GB Datenvolumen mit einer LTE-Geschwindigkeit von bis zu 25 MBit/s SMS- und Telefonie-Flatrate in alle deutschen Netze EU-Roaming 15 Euro Startguthaben 12,99 Euro pro 4 Wochen 9,95 Euro regulär, jetzt 2,99 Euro



Penny Mobil Prepaid Smart Max 12 GB Datenvolumen mit einer LTE-Geschwindigkeit von bis zu 25 MBit/s SMS- und Telefonie-Flatrate in alle deutschen Netze EU-Roaming 20 Euro Startguthaben 19,99 Euro pro 4 Wochen 9,95 Euro regulär, jetzt 2,99 Euro



So profitierst du von dem Angebot

Die Starterpakete sind sowohl online als auch mobil über die Penny Mobil-App einlösbar. Bestellst du die rabattierten Starterpakete im Netz, musst du die Versandkosten in Höhe von rund 5 Euro noch hinzurechnen. Diese entfallen bei der mobilen Version.

Die App konnte im App Store nicht gefunden werden. 🙁 Gehe zum Store Google-Suche

Zusätzlich kannst du in einem Rutsch auch das Bonusguthaben über 30 Euro absahnen, wenn du zu Penny Mobil wechselst und deine Rufnummern mitnimmst. Diese Aktion läuft noch bis Anfang Oktober.