PUBG: Der Battle Royale Shooter ist jetzt kostenlos

Noch bis etwa zum 16. August kannst du PUBG auf Steam kostenlos spielen. Für gewöhnlich kostet der Shooter dich fast 30 Euro.

Was ist PUBG?

PUBG steht für „PlayerUnknown’s Battlegrounds“. Das Spiel wurde am 20. Dezember 2017 von der PUBG Corporation veröffentlicht und hat seitdem an Popularität gewonnen. Es war dieses Spiel, das das Battle Royale Genre erstmals in den Mainstream brachte. Das Spiel basiert auf spielergemachten Mods, der ursprünglich von “PlayerUnknown” für andere Spiele wie „ARMA“ entwickelt wurden.

Hinter dem Nutzennamen PlayerUnknown verbirgt sich ein Mann namens Brendan Greene. Er arbeitet mittlerweile als Director und Designer an seinem Spiel.

Des Weiteren handelt es sich hier um ein Battle Royale Spiel. Nicht zuletzt durch den massiven Erfolg von Fortnite ist dieses Genre in den Fokus gerückt. Wie auch bei anderen Battle Royale Spielen, treten 100 Spieler gegeneinander an. Wer als letzter überlebt, hat gewonnen.

Doch PUBG unterscheidet sich von anderen Spielen wie Fortnite. Unter anderem ist das Design um einiges realistischer gehalten. Dies ist kein Wunder, denn Greenes Vision war es von Anfang an, Elemente aus der realistischen Simulation „ARMA III“ mit Arcade-Action Elementen zu verbinden. Um Cheatern vorzubeugen, nutzt das Spiel BattlEye Technologie, das seit dem Start des Spiels bereits über 13 Millionen Spieler permanent gebannt hat.

PUBG orientiert sich an einem realistischen und dennoch flexiblen Style.

Verschiedene Versionen

PUBG ist über viele Konsolen weg verfügbar und bietet somit auch verschiedene Versionen an. So gibt es beispielsweise PUBG Mobile, PUBG Lite und PUBG Mobile Lite. Nur die originale Version kostet für gewöhnlich Geld. Doch wie verdient man mit einem kostenlosen Spiel Geld?

Die Antwort auf diese Frage liegt in Microtransactions. So kannst du dir beispielsweise mit echtem Geld neue Skins kaufen und diese mit anderen Spielern tauschen. Mittlerweile beinhaltet fast jedes Spiel ein solches System. Allerdings ist es auch häufig ein Kritikpunkt an vielen Spielen. Besonders dann, wenn Ingame- Vorteile für echtes Geld erkauft werden können.

Neben Microtransactions gibt es an PUBG noch ein paar weitere Punkte, die häufig in der Kritik stehen. So zum Beispiel schlechtes Matchmaking und ein, trotz BattlEye, bestehendes Cheater-Problem. Ob es also das richtige Spiel für dich ist, musst du am besten einfach ausprobieren. Glücklicherweise gibt es dafür kaum eine bessere Zeit als jetzt, wo das Spiel kostenlos auf Steam verfügbar ist. Also warte nicht zu lange, vielleicht findest du ja dein neues Lieblingsspiel.