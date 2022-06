PS Plus im Juni: Neue Gratis-Games für PlayStation-Zocker

Noch bis Montag, 6. Juni, hast du die Möglichkeit, als PlayStation-Plus-Abonnent, die PS-Plus-Games vom Mai herunterzuladen: FIFA 22, Tribes of Midgard und Curse of the Dead Gods. Ab dem 7. Juni 2022 geht es dann mit drei neuen Games weiter, die du im Rahmen eines PS-Plus-Abos zu deiner Spielbibliothek hinzufügen kannst. Wir zeigen dir, auf welche Games du dich freuen kannst.

Nickelodeon All-Star Brawl (PS4 & PS5)

Sowohl für die PlayStation 4 als auch für die PlayStation 5 steht das Jump ’n‘ Run Kampfspiel „Nickelodeon All-Star Brawl“ zur Verfügung. Darin kannst du aus unzähligen aus dem TV-Programm von Nickelodeon bekannten Figuren wählen, um mit ihnen in die Schlacht zu ziehen: SpongeBob Schwammkopf, Teenage Mutant Ninja Turtles, Willkommen bei den Louds, Danny Phantom, Aaahh!!! Monster, Expedition der Stachelbeeren, Hey Arnold!, Rugrats und, und, und.

Jede der wählbaren Figuren bietet einzigartige Moves und Angriffe. Freu‘ dich auf eine bunte Mischung an Action und Abenteuer, die auch noch viele Überraschungen für dich bereithält.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PS4)

Ninja-Kämpfe sind hingegen Teil der Geschichte von „Naruto to Boruto: Shinobi Striker“. In diesem Naruto-Titel könnt ihr einen neuen 4-gegen-4-Modus entdecken, in dem 8 Ninjas gleichzeitig im Team gegeneinander kämpfen. Spieler arbeiten in Viererteams zusammen und treten gegen andere Teams online an. Gelingt es dir, zum ultimativen Ninja-Champion aufzusteigen?

God of War (PS 4)

In die Welt von Kratos entführt dich wiederum das Actionspiel „God of War“. Er lebt als Mensch außerhalb des Einflussbereichs der Götter. Dort muss er sich an unbekannte Länder und unerwartete Bedrohungen anpassen muss und erhält eine zweite Chance, Vater zu sein. Zusammen mit seinem Sohn Atreus begibt er sich auf eine Reise durch die brutale nordische Wildnis. Er kämpft, um eine Mission zu erfüllen, die ihm wahrhaftig am Herzen liegt. Die Geschichte, die diesem Game zugrunde liegt, ist gleichermaßen spannend wie bewegend. Zum Teil auch episch, vor allem, wenn du in Bosskämpfe verwickelt wirst.

Eine umfangreich bebilderte und beschriebene Zusammenfassung aller PS-Plus-Games für Juni 2022 kannst du auch dem nachfolgenden Video bei YouTube entnehmen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Die Preise für PlayStation Plus liegen bei 8,99 Euro für das Monatsticket, 24,99 Euro für das 3-Monats-Ticket (rechnerisch 8,33 Euro pro Monat) und 59,99 Euro für das Jahresticket (rechnerisch 5 Euro pro Monat). Gerade beim Jahresticket kannst du also ordentlich Geld sparen. Kaufen kannst du das passende Guthaben unter anderem bei Amazon.

Alles neu bei PlayStation Plus

Übrigens: Seit wenigen Tagen ist der runderneuerte PlayStation-Plus-Service in Asien verfügbar. In den ersten Ländern Europas, zu denen auch Deutschland gehören soll, wird das neue PS Plus im Laufe der kommenden Wochen freigeschaltet.

Jetzt weiterlesen Sony baut PS Plus radikal um: Game-Pass-Konkurrent startet im Juni