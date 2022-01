PS Plus im Februar 2022: Neue Gratis-Games für deine PlayStation

Noch bis Ende Januar hast du die Möglichkeit, im Rahmen eines PlayStation Plus Abos auf die Januar-Inhalte für deine PlayStation 4 oder PlayStation 5 zuzugreifen. Doch schon jetzt steht fest, auf welche neuen Spiele du ab dem 1. Februar 2022 zugreifen kannst, wenn du einen gültigen Zugang zu PS Plus besitzt. Und dieses Mal geht es in den neuen Games mit reichlich Action zur Sache – auf ganz unterschiedliche Art und Weise.

Die neuen PS Plus Spiele im Überblick

Planet Coaster: Console Edition (PS5)

Ein Muss für alle Freizeitpark-Fans mit bereits erworbener PS5: „Planet Coaster: Console Edition“. In dieser Simulation kannst du dir den ultimativen Freizeitpark deiner Träume zusammenbauen. Und Achterbahnen sind dabei ein ganz zentrales Element. Egal, welche Fähigkeiten du mitbringst, du kannst all deine Ideen zum Leben erwecken. Nutze Baupläne, um die über 700 vorgefertigten Objekte zu platzieren; gestaltet alles selbst mithilfe der detaillierten Stück-für-Stück-Baumethode. Oder verändere die Landschaft mit Geländegestaltungswerkzeugen. Und genauso einfach ist es, deinen eigenen Park zu betreiben. Die Gäste reagieren in Echtzeit auf die von dir gesetzten Preise. Und jederzeit kannst du neue Attraktionen bauen, die neue Gäste anlocken und neue Begeisterung entfachen. Nur so steigen die Besucherzahlen und nur so machst du mehr Profit.

EA Sports UFC 4 (PS4)

Oder magst du es lieber etwas sportlicher? Dann findest du vielleicht Gefallen an „UFC 4“ für die PlayStation 4. Aber Vorsicht: Das Kampfsport-Spiel ist nichts für schwache Nerven. Denn du musst deinen eigenen Charakter kontinuierlich weiterentwickeln und über ein einheitliches Fortschrittssystem in allen Modi anpassen. Im neuen Karrieremodus steigst du vom unbekannten Amateur zum UFC-Superstar auf. In Blitz-Kämpfen und Online-Weltmeisterschaften ist es über das Internet möglich, gegen Spieler aus aller Welt anzutreten. Sony verspricht: Flüssige Clinch-to-Strike-Kombinationen bieten ein reaktionsschnelleres und authentischeres Stand-up-Gameplay, während überarbeitete Takedown- und Bodenmechaniken mehr Kontrolle in den entscheidenden Phasen des Kampfes geben.

Tiny Tina´s Sturm auf die Drachenfestung: Ein einmaliges Wonderlands-Abenteuer (PS4)

Als drittes PS-Plus-Game im Februar kannst du in die Fantasy-Welt von „Tiny Tina´s Sturm auf die Drachenfestung: Ein einmaliges Wonderlands-Abenteuer“ eintauchen. Skelette zerschlagen, Drachen bezwingen, gegen riesige Golems kämpfen – all das ist möglich. Dabei kannst du aus sechs einzigartigen Kammerjägern auswählen, die jeweils über eigene Fähigkeiten und mächtige Ausrüstungen verfügen. Los geht es in die virtuellen Welten entweder allein oder im Koop-Modus über das Internet. Um auf deinem Weg durch tückische Wälder, gespenstische Gruften und furchterregende Festungen zu bestehen, kannst du unter anderem auf superstarke Feuerwaffen zugreifen. Immer musst du aber damit rechnen, dass sich deine Reise ganz plötzlich ändern kann.

Wie werde ich PS Plus Nutzer?

Auf jeder PS4 und PS5 kannst du den Zugang zu PlayStation Plus freischalten – Internetzugang vorausgesetzt. Pro Monat werden dafür 8,99 Euro fällig. Gleich drei Monate am Stück kannst du dir für 24,99 Euro sichern. Umgerechnet entspricht das 8,33 Euro. Oder du wählst gleich das Jahresabo für 59,99 Euro. Dann tauchst du für umgerechnet 5 Euro in die PS-Plus-Welten ab. Erhältlich sind die passenden Zugangscodes zum Beispiel bei Amazon.