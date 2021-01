Pünktlich zum bevorstehenden Monatswechsel hat Sony neue Details dazu öffentlich gemacht, welche Spiele dir ab dem 2. Februar im Rahmen deines PS Plus Abos als Download zur Verfügung stehen. Wir verraten dir alles, was du zu den neuen Games wissen musst und wie lange du auf die Spiele zugreifen kannst. Ein Titel steht länger als üblich zur Verfügung.

Destruction Allstars (nur PS5)

Action im Multiplayer-Modus gefällig? Dann ab in die Fahrzeugkampf-Arena von „Destruction Allstars“. Wähle einen der 16 Superstar-Teilnehmer aus und starte direkt in vier verschiedene Spielmodi. Nutze Timing, Taktik und deine Fähigkeiten, um hinter dem Lenkrad für absolutes Chaos zu sorgen oder die Fahrbahn mit deinen Parcours-Fähigkeiten zu verwüsten. Perfektioniere die Fähigkeiten deines Charakters – einschließlich des einzigartigen Fahrzeugs deines jeweiligen Helden –, um den entscheidenden Vorteil bei Jeder-gegen-jeden-Kämpfen oder Team-Herausforderungen zu erlangen und Global Destruction Federation Champion zu werden. Das Spiel unterstützt auch die Spielhilfe-Funktion der PS5. Durch sie erhältst du Hinweise und Tipps auf deinem Weg zur ultimativen Zerstörungsmaschine, ohne das Spiel verlassen zu müssen.

Control: Ultimate Edition (PS5 und PS4)

Aus der Third-Person-Perspektive kannst du in „Control: Ultimate Edition“ im Rahmen deines PS Plus Abos auf eine Action-Adventure-Reise gehen. Du musst deine übernatürlichen Fähigkeiten meistern und deine Feinde mit einer Pistole bezwingen, die ihre Form verändern kann. Dabei schlüpfst du in die Rolle von Jesse Faden, der Leiterin des Federal Bureau of Control, dessen New Yorker Hauptquartier von einem gefährlichen Feind attackiert wird. Der äußeren Erscheinung zum Trotz ist das Innere des Wolkenkratzers riesig und verändert sich ständig. Du musst diese unvorhersehbare Umgebung erkunden und als Waffe einsetzen, um das Gebäude von den Eindringlingen zu säubern. Die Ultimate Edition beinhaltet das Hauptspiel sowie die Erweiterungen „The Foundation“ und „AWE“. Auch bei diesem Game kannst du auf Spielehilfe-Tipps zugreifen, wenn du die PS5 nutzt.

Concrete Genie (nur PS4)

Bunt und fantasievoll geht es in „Concrete Genie“ zur Sache. Greife zum magischen Pinsel und verhelfe der verschmutzten Hafenstadt Denska in diesem mehrfach ausgezeichneten Action-Adventure zu ihrer einst strahlenden und lebendigen Pracht zurück. Säubere die Straßen und Gassen und verwende deine lebenden Farben, um neckische Dschinns zu erschaffen. Die magischen Kräfte der Dschinns helfen dir, Rätsel zu lösen und deine Verfolger loszuwerden. Das Spiel enthält außerdem zwei zusätzliche Modi, die speziell für das VR-Headset PS VR entwickelt wurden, damit du deiner Kreativität freien Lauf lassen kannst.

„Destruction Allstars“ ist überraschend nicht nur im Februar bei PS Plus verfügbar, sondern bis Montag, den 5. April. „Control: Ultimate Edition“ und „Concrete Genie“ sind bis Montag, 1. März, verfügbar. Das Trio der PlayStation Plus-Spiele vom Januar – „Maneater“ (nur PS5), „Shadow of the Tomb Raider“ und „Greedfall“ – kannst du übrigens noch bis Montag, 1. Februar, deiner Spielebibliothek hinzuzufügen.

Was kostet PS Plus?

Alle drei Spiele sind wie eingangs erwähnt ab dem 5. Januar verfügbar. Letztmalig könnt ihr sie im Rahmen eurer PS-Plus-Mitgliedschaft am Montag, 1. Februar, zocken. Ein Monat PS Plus kostet 8,99 Euro. Das Dreimonatsabo kostet 24,99 Euro, was umgerechnet 8,33 Euro pro Monat entspricht. Oder du entscheidest dich für das attraktive Jahresabo. Das kostet 59,99 Euro – umgerechnet 5 Euro pro Monat. Kaufen kannst du es unter anderem bei Amazon.