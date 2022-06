Prime Video: Zahlreiche packende Neuheiten vor dem Start

Nicht nur bei Sky kannst du im Juli viele neue Filme und Serien sehen, sondern unter anderem auch bei Netflix und Disney+. Fehlt noch, richtig, Amazon Prime Video. Und auch dort sind in den kommenden Wochen wieder hochinteressante Neustarts vorgesehen. Wir zeigen dir, auf was du dich als Prime-Video-Abonnent freuen kannst. Nicht nur hinsichtlich neuer Serien, sondern auch mit Blick auf Film-Neustarts.

„One Mic Stand“ Staffel 1: „Teddy“ Teclebrhan feiert (s)ein Comeback

Nach dem Erfolg von „LOL – Last One Laughing“ geht es bei Prime Video im Juli 2022 mit einer brandneuen Comedy-Show namens „One Mic Stand“ weiter. Hier ist der bisher in erster Linie aus dem Programm von Pro Sieben bekannte Tedros „Teddy“ Teclebrhan der Gastgeber. Teclebrhan soll in den kommenden Jahren die Hauptrolle in mehreren Prime-Video-Projekten übernehmen und hat dafür einen Exklusivvertrag beim Streamingdienst von Amazon unterschrieben. Du wirst den Comedian vorerst also primär bei Prime Video vor der Kamera sehen.

In „One Mic Stand“ treffen fünf deutsche Comedians auf prominente Persönlichkeiten ohne Stand-up-Erfahrung und laden sie in ihre Welt ein: auf die Bühne vor großes Publikum für ihren ersten Comedy-Auftritt. Dort werden sie von „Teddy“ und der 15-köpfigen One Mic Stand-Showband in Empfang genommen. Zwischen Ausschnitten aus den Coaching-Sessions der Teams soll „Teddy“ selbst die Zuschauer mit exklusiven Darstellungen unterhalten. Dabei schlüpft er in unterschiedliche Rollen und zeigt nach Angaben von Prime Video eine mitreißende Bühnenshow.

One Mic Stand – Neu bei Prime Video ab 15. Juli 2022 (zum Trailer)

„The Terminal List“ Staffel 1: Action-Serie mit Chriss Pratt

Auf die Bühne von Prime Video kehrt auch US-Schauspieler Chriss Pratt („Jurassic World“, „Guardians of the Galaxy“) zurück. Dieses Mal aber in einer Serie, die von Amazon selbst produziert wurde: „Terminal List“. Basierend auf dem Bestseller-Roman von Jack Carr folgt die Serie James Reece (Chriss Pratt), nachdem sein gesamter Zug von Navy Seals während einer hochriskanten, verdeckten Mission in einen Hinterhalt geraten ist. Reece kehrt nach Hause zu seiner Familie zurück, mit widersprüchlichen Erinnerungen an den Vorfall und Fragen zu seiner Schuld. Als jedoch neue Beweise ans Licht kommen, entdeckt Reece, dass bösartige Mächte gegen ihn arbeiten. Sie bringen nicht nur sein Leben in Gefahr, sondern auch das Leben derer, die er liebt.

The Terminal List – Neu bei Prima Video ab 1. Juli 2022 (zum Trailer)

„Damaged Gods“ Staffel 1: Das Leben unter Freunden

Ein ganz anderes Serien-Genre adressiert „Damaged Gods“. In dieser deutschen Produktion stehen Freundschaft, Liebe und alles, was dazu gehört, im Fokus. Im Mittelpunkt stehen Nola, Mads, Hennie, Tia und Hugo, die Prime-Video-Mitglieder in ihre Welt entführen. Und darin geht es nicht nur um Datingprobleme, sondern auch um andere wichtige Lebensentscheidungen auf dem Weg in die Dreißiger. Klar, dass dabei kaum Höhen und Tiefen ausgelassen werden.

Damaged Gods – Neu bei Prime Video ab 11. Juli 2022 (zum Trailer)

„Paper Girls“ Staffel 1: Ab in die Zukunft

Und noch eine Serie startet bei Prime Video im Juli in die erste Staffel: „Paper Girls“. Diese Produktion soll insbesondere Science-Fiction-Fans ansprechen. Denn „Paper Girls“ nimmt uns mit in fremde Welten, wenn in den frühen Morgenstunden nach Halloween die vier Zeitungsmädchen Erin, Mac, Tiffany und KJ auf ihrer gewohnten Route unterwegs sind. Plötzlich geraten sie allerdings in einen Kampf zwischen verfeindeten Zeitreisenden. Die Mädchen werden in die Zukunft katapultiert und müssen einen Weg finden, um in die Vergangenheit zurückzukehren – eine Reise, die sie mit den erwachsenen Versionen ihrer selbst konfrontiert.

Paper Girls – Neu bei Prime Video ab 29. Juli 2022 (zum Trailer)

„The Flight Attendant“ Staffel 2: Kaley Couco ist zurück

Frage in die Runde: Wer kennt noch Kaley Couco? Fans von „The Big Bang Theory“ werden an dieser Stelle wahrscheinlich mit den Augen rollen. Und auch all diejenigen, die Couco aus der ersten Staffel von „The Flight Attendant“ kennen, werden den Finger heben. Jetzt kehrt Couco zurück auf die Bildschirme – in Staffel 2 von „The Flight Attendant“. Und wieder schlüpft die Blondine in die Rolle der Flugbegleiterin Cassie Bowden, die einen weltumspannenden Lebensstil inklusive viel Alkohol genießt. Verfolgt von der düsteren Zukunft, die ihr bevorsteht, wenn sie die Dinge nicht in Ordnung bringt, begibt sich Cassie auf einen verschlungenen Pfad voller beunruhigender Entdeckungen, mehr als nur ein paar illegalen Eskapaden… und einer steigenden Zahl von Leichen.

„The Flight Attendant“ Staffel 2 bei Prime Video ab 29. Juli 2022 (zum Trailer)

Titel Staffel abrufbar ab Doom Patrol 3 1. Juli 2021 The Terminal List 1 1. Juli 2022 Damaged Goods 1 11. Juli 2022 One Mic Stand 1 15. Juli 2022 Paper Girls 1 29. Juli 2022 The Flight Attendant 2 29. Juli 2022 A League of Their Own 1 12. August 2022 Der Herr der Ringe 1 2. September 2022 Diabolical 1 2022 Die Discounter 2 2022 Good Omens 2 2022 Love Addicts 1 2022 Luden 1 2022 German Crime Story: Gefesselt 1 Herbst 2022 Der Greif 1 2023 Anansi Boys 1 noch unbekannt Die Therapie 1 noch unbekannt Herr der Ringe 2 noch unbekannt Hunters 2 noch unbekannt Mammals 1 noch unbekannt The Boys 4 noch unbekannt The Consultant 1 noch unbekannt The Summer I Turned Pretty 2 noch unbekannt The Peripheral 1 noch unbekannt Things I Know to be True 1 noch unbekannt Upload 3 noch unbekannt

Neue Filme bei Prime Video im Juli 2022

Alternativ zu neuen Serien kannst du dich bei Prime Video im Juli natürlich auch wieder auf einige neue Filme freuen. Dazu gehören unter anderem „Godzilla: King Of The Monsters“ und das deutsch-französische Filmdrama von Fatih Akin „Der Goldene Handschuh“.

Titel verfügbar ab Godzilla: King Of The Monsters

3. Juli 2022 Takeover 3. Juli 2022 Bergman Island 4. Juli 2022 Hangover 4. Juli 2022 Hangover 2 4. Juli 2022 Hangover 3 4. Juli 2022 Warriors On The Field 8. Juli 2022 Amazon Original Film Evil Next Door 10. Juli 2022 Krass Klassenfahrt 11. Juli 2022 Mona Lisa and the Blood Moon

11. Juli 2022 Boiler Room

13. Juli 2022 Don´t Make Me Go

15. Juli 2022 Amazon Original Film Sweethearts 15. Juli 2022 Escape From Mogadishu 18. Juli 2022 Project Gemini 18. Juli 2022 An Impossible Project 20. Juli 2022 Anything's Possible 22. Juli 2022 Amazon Original Film Der Goldene Handschuh 22. Juli 2022 Vanguard 22. Juli 2022 The Last Full Measure 24. Juli 2022 After The Sunset 29. Juli 2022 Killing Gunther 30. Juli 2022

