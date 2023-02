Prime Video: Serienfans werden jubeln

Passend zum bevorstehenden Monatswechsel hat Prime Video von Amazon diverse neue Serien und Filme angekündigt. Und im Februar 2023 sind lupenreine Highlights mit von der Partie. Denn fortgesetzt wird nicht nur die Fantasy-Serie „Carnival Row“ mit Orlando Bloom, sondern auch „Star Trek: Picard“. Ganz neu und ebenfalls hochkarätig besetzt: „The Consultant“. Hier übernimmt Oscar-Gewinner Christoph Walz die Hauptrolle. Und auch Comedy-Freunde dürfen sich auf ein neues Format freuen.

Spaß garantiert: „HILLarious“ mit Martina Hill

Fünf Jahre lang war die deutsche Komikerin Martina Hill in dem Comedy-Format „Knallerfrauen“ bei Sat.1 zu sehen. Jetzt wagt sie einen neuen Anlauf. Allerdings nicht mehr im klassischen Free-TV, sondern bei Prime Video. In „HILLarious“ schlüpft sie auf ihre unnachahmliche Art in diverse Rollen und lädt sich prominente Gäste für besondere Sketche ein. Und die ziehen sich dann wie ein roter Faden durch jede Episode, verspricht Prime Video in einer Ankündigung. Fans können sich auf ein Wiedersehen mit altbekannten und beliebten Figuren freuen. Natürlich wird es aber auch neue Charaktere zu sehen geben. „HILLorious“ startet bei Prime Video exklusiv ab dem 9. Februar 2023.

Neu bei Prime Video: „The Consultant“ Staffel 1

Bereits im Jahr 2015 erschien der Roman „The Consultant“ aus der Feder von Tony Basgollop. Jetzt wird das Buch als Thriller-Serie in Bewegtbilder verwandelt. Im Mittelpunkt steht dabei die finstere Beziehung zwischen Chef und Angestellten. Hauptakteur ist kein Geringerer als Christoph Waltz, der als Berater Regus Patroff eingestellt wird, um das Geschäft der App-basierten Spielefirma CompWare zu verbessern. Die Angestellten sehen sich schnell neuen An- und Herausforderungen gegenübergestellt, die alles bisher Gewohnte infrage stellen. Das schließt sogar ihr eigenes Leben ein.

Die erste Staffel von „The Consultant“ ist ab dem 24. Februar 2023 exklusiv bei Prime Video zu sehen. Wenn du dir schon mal einen ersten Eindruck verschaffen möchtest, empfiehlt es sich, einen Blick auf den nachfolgenden Trailer zu werfen. Dir wird schnell auffallen, dass Christoph Waltz abermals in eine Rolle schlüpft, die wie auf ihn zugeschnitten zu sein scheint.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Der letzte Akt: Staffel 3 von „Star Trek: Picard“ kommt

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge werden alle Fans von „Star Trek“ auf die bevorstehende dritte Staffel von „Star Trek: Picard“ blicken. Lachend, weil es endlich neue Episoden mit Enterprise-Legende Patrick Stewart in seiner Rolle als Jean-Luc Picard zu sehen gibt. Aber eben auch weinend, weil es die letzte Staffel dieses „Star Trek“-Formats ist. Man darf schon jetzt gespannt sein, wie die Geschichte um Jean-Luc zu Ende erzählt wird.

Mit von der Partie sind in der dritten Staffel von „Star Trek: Picard“ abermals zahlreiche liebgewonnene Charaktere aus dem „Star Trek“-Universum: Data (Brent Spiner), Geordi (LeVar Burton), Worf (Michael Dorn), Beverly (Gates McFadden), Troi (Marina Sirtis) und nicht zuletzt Riker (Jonathan Frakes). Die neuen Episoden von „Star Trek: Picard“ stehen exklusiv bei Prime Video ab dem 17. Februar 2023 zur Verfügung.

„Carnival Row“: Staffel 2 ist bereits das große Finale

Ebenfalls in die letzte Staffel startet die Fantasy-Serie „Carnival Row“. Zu mehr als zwei Staffeln hat es nicht gereicht, was Fans aufgrund der zuweilen enormen Bildgewalt in der Serie schon lange sehr bedauern. In Staffel 2 muss Rycroft Philostrate alias Philo (Orlando Bloom) in einer Fantasiewelt, in der Menschen und Kreaturen aufeinandertreffen, eine Reihe von grausamen Morden untersuchen. Sie schüren soziale Spannungen. Denn Vignette Stonemoss (Cara Delevingne) und der Schwarze Rabe sehnen sich nach Rache für die ungerechte Unterdrückung durch die menschlichen Anführer. Zudem erbt Turmaline Larou (Karla Crome) übernatürliche Kräfte, die ihr Schicksal und die Zukunft von The Row bedrohen. Ein episches Finale ist garantiert.

Titel Staffel abrufbar ab Before 30 1 1. Februar 2023 Harlem 2 3. Februar 2023 Breathe: In den Schatten 2 3. Februar 2023 Toppen 2 3. Februar 2023 HILLarious 1 9. Februar 2023 Clarkson's Farm 2 10. Februar 2023 Carnival Row 2 17. Februar 2023 Nate Bargatze: Hallo Welt 1 17. Februar 2023 Star Trek: Picard 3 17. Februar 2023 Marc Marquez 1 20. Februar 2023 The Consultant 1 24. Februar 2023 Dr. Seuss Baking Challenge 1 24. Februar 2023 Island 1 27. Februar 2023 Daisy Jones & The Six 1 3. März 2023 Luden 1 3. März 2023 The Power 1 März 2023 Citadel 1 2023 Good Omens 2 2023 Das Rad der Zeit 2 2023 Das Rad der Zeit 3 2023 Der Greif 1 2023 Diabolical 1 2023 Takeshi's Castle

1 2023 The Boys 4 2023 The Continental 1 2023 The Marvellous Mrs. Maisel 5 2023 Wilderness 1 2023 Sausage Party: Foodtopia 1 2024 Anansi Boys 1 noch unbekannt Cross 1 noch unbekannt Die Discounter 3 noch unbekannt Die Therapie 1 noch unbekannt Herr der Ringe 2 noch unbekannt Reacher 2 noch unbekannt The Summer I Turned Pretty 2 noch unbekannt The Peripheral 1 noch unbekannt Things I Know to be True 1 noch unbekannt Upload 3 noch unbekannt

Neue Filme bei Prime Video im Februar 2023

Bist du weniger an Serien, dafür aber umso mehr an neuen Filmen interessiert, hat Prime Video im Februar 2023 natürlich ebenfalls die passenden neuen Inhalte für dich. Unter anderem die Eigenproduktion „Die Hart“, in der Kevin Hart ab dem 24. Februar 2023 eine fiktionale Version seiner selbst spielt, die versucht, dem Bild des bloßen Belustigers zu entkommen, um als Actionfilmstar ernst genommen zu werden.

„Somebody I Used To Know“ kannst du bereits ab dem 10. Februar 2023 abrufen. Die arbeitssüchtige Fernsehproduzentin Ally (Alison Brie) muss in diesem Original Film der Amazon Studios einen schweren beruflichen Rückschlag verkraften, der sie dazu veranlasst, in die Geborgenheit ihrer Heimatstadt zu flüchten. Sie verbringt einen turbulenten Abend mit ihrer ersten Liebe Sean (Jay Ellis) und beginnt, alles an der Person, die sie geworden ist, zu hinterfragen. Die Dinge werden noch verwirrender, als sie herausfindet, dass Sean Cassidy (Kiersey Clemons) heiratet, deren Selbstbewusstsein und kreative Überzeugungen Ally an die Person erinnern, die sie einmal war.

Titel verfügbar ab Game Of Love 2 1. Februar 2023 The Other Zoey 3. Februar 2023 exklusiv verfügbar Act Of Valor 4. Februar 2023 Last Girl Survives - Dein Tod ist Nah 5. Februar 2023 The Virtuoso 9. Februar 2023 Somebody I Used To Know 10. Februar 2023 exklusiv verfügbar Reminiscence 11. Februar 2023 Charmant, Ledig, Sucht.... 12. Februar 2023 Blackout 13. Februar 2023 Finding You 14. Februar 2023 Moloch 14. Februar 2023 Lieber Kurt 16. Februar 2023 Malignant 17. Februar 2023 Project Gemini 21. Februar 2023 Die Hart 24. Februar 2023 exklusiv verfügbar The 355 25. Februar 2023

Weil der Februar der Monat der Liebe ist, kannst du in den kommenden Wochen bei Prime Video übrigens besonders viele romantische Film- und Serienformate sehen.

Jetzt weiterlesen Sky startet mit furiosen Neuheiten durch