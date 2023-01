Prime Video: Amazon setzt 2023 spektakulär fort

Schon jetzt ist klar, dass Amazon bei Prime Video im Jahr 2023 mit einigen faszinieren Serien- und Film-Neustarts punkten möchte. Fest steht zum Beispiel schon, dass es eine vierte Staffel von „LOL: Last One Laughing“ geben wird und auch der Start der neuen Original-Serie „The Consultant“ mit Oskar-Preisträger Christoph Walz steht bereits in den Startlöchern. Ein Start ist für Ende Februar angesetzt, aber auch der jüngst begonnene Januar hält bereits ereignisreiche Neustarts bereit. Neu im Angebot ist unter anderem die erste deutsche True-Crime-Serie von Prime Video. Dazu gibt es eine neue Mystery-Thriller-Serie und mit der zweiten Staffel von „Hunters“ auch eine von vielen Fans lange erwartete Serien-Fortsetzung.

„German Crime Story: Gefesselt“ neu bei Prime Video

Die neue True Crime Serie „German Crime Story“ folgt ab dem 13. Januar 2023 bei Prime Video nicht nur einem packenden Kriminalfall aus dem Herzen Deutschlands und den Geschehnissen rund um einen eiskalten Serienmörder. Sie erzählt auch von einer beeindruckend starken Frau, die sich gegen Rollenbilder auflehnt, um das Morden zu stoppen.

Im Mittelpunkt steht der berüchtigte „Säurefassmörder“ Raik Doormann, der den Raum Hamburg in den 1980er- und 90er-Jahren in Angst und Schrecken versetzte. Denn er entführt, quält und tötet Frauen brutal in seinem eigenen Atombunker. Erst die Opferbetreuerin und spätere Mordkommissarin Nela Langenbeck stößt auf Hinweise zu seinen Taten.

Mystery-Serie „The Rig“: Erste Staffel der Amazon Original Serie

Im Fokus der neuen Mystery-Serie „The Rig“ steht die Besatzung der Bohrinsel Kinloch Bravo. Sie kämpft um ihr Überleben, nachdem ein seltsamer Nebel jegliche Kommunikation zur Küste abbricht und sie in den heftigen Wellen der Nordsee stranden lässt. Als die Vorräte knapper werden, der Rettungshubschrauber weiter ausbleibt und Spannungen sowie Paranoia innerhalb der Crew zunehmen, fällt es Magnus, Offshore-Installationsleiter und Chef der Bohrinsel, zunehmend schwerer, seine bereits zerrütte Mannschaft durch die Krise zu führen. Und bald wird klar, dass auch für die an Land Zurückgelassenen eine große Gefahr besteht. Zu sehen ist „The Rig“ bei Prime Video ab dem 6. Januar 2023.

Staffel 2 von „Hunters“

Wiederum ab dem 13. Januar 2023 endlich verfügbar: die zweite Staffel von „Hunters“. Nachdem ein Unfall ihre Heldentaten in Europa zunichtegemacht hat, vereinen sich die Nazi-Jäger für eine neue Mission: In Südamerika müssen sie den berüchtigtsten Nazi der Geschichte – Adolf Hitler – finden. Währenddessen offenbart ein Blick in die Vergangenheit, dass Meyer Offerman (Al Pacino) einer gefährlichen Bedrohung ausgesetzt ist, die sein Geheimnis lüften und seine wahre Identität aufdecken könnte – mit explosiven Folgen für alle Hunters. Die zweite Staffel ist gleichzeitig auch das epische Finale der Serie. Eine dritte Staffel ist nicht geplant.

Titel Staffel abrufbar ab Magia Records 1 1. Januar 2023 Modern Love Chennai 1 1. Januar 2023 My Little Pony: Friendship is Magic 1-5 2. Januar 2023 Payback 1 5. Januar 2023 Grid 1 6. Januar 2023 The Rig 1 6. Januar 2023 German Crime Story: Gefesselt 1 13. Januar 2023 Hunters 2 13. Januar 2023 The Test 2 13. Januar 2023 Private Eyes 5 15. Januar 2023 De brutas, nada 1-3 18. Januar 2023 The Legend of Vox Machina 2 20. Januar 2023 Farzi 1 27. Januar 2023 Good Rivals 1 27. Januar 2023 May I Help You 1 29. Januar 2023 Harlem 2 3. Februar 2023 Clarkson's Farm 2 10. Februar 2023 Carnival Row 2 17. Februar 2023 Star Trek: Picard 3 17. Februar 2023 The Consultant 1 24. Februar 2023 Daisy Jones & The Six 1 3. März 2023 HILLarious 1 Frühjahr 2023 Luden 1 Frühjahr 2023 Citadel 1 2023 Good Omens 2 2023 Das Rad der Zeit 2 2023 Das Rad der Zeit 3 2023 Der Greif 1 2023 Diabolical 1 2023 Takeshi's Castle

1 2023 The Boys 4 2023 The Continental 1 2023 The Marvellous Mrs. Maisel 5 2023 Wilderness 1 2023 Sausage Party: Foodtopia 1 2024 Anansi Boys 1 noch unbekannt Cross 1 noch unbekannt Die Discounter 3 noch unbekannt Die Therapie 1 noch unbekannt Herr der Ringe 2 noch unbekannt Reacher 2 noch unbekannt The Summer I Turned Pretty 2 noch unbekannt The Peripheral 1 noch unbekannt Things I Know to be True 1 noch unbekannt Upload 3 noch unbekannt

Diese Filme siehst du im Januar 2023 neu bei Prime Video

Oder soll es statt einer Serie lieber ein Film sein? Dann kannst du dich im Januar 2023 bei Prime Video zum Beispiel ab dem 6. Januar für den Amazon Original Film „Honeymoon“ entscheiden. Der übermäßig hilfsbedürftige Bav treibt seine Männerfreundschaft ein wenig zu weit, als er sich selbst nach Venedig, zu den romantischen Flitterwochen von seinem besten Freund Adam und dessen Frau Sarah, einlädt. Chaos vorprogrammiert! Schon ab dem 4. Januar steht zudem der Actionfilm „The Suicide Squad“ mit Idris Elba, John Cena, Pete Davidson und Margot Robbie zur Verfügung. Eine ordentliche Portion Brüderlichkeit kannst du ab dem 15. Januar 2023 in dem nigerianischen Streifen „Brotherhood“ erleben.

Titel verfügbar ab No Sudden Move 26. November 2022 Together 27. November 2022 I Am Zlatan 28. November 2022 Willy's Wonderland 28. November 2022 Embattled 29. November 2022 Die Beilight Saga: Breaking Wind - Bis(s) einer heult 30. November 2022 Mein Schatz, unsere Familie und ich 1. Dezember 2022 Naked Singularity 1. Dezember 2022 Christmas Tale 1. Dezember 2022 The Sacrifice – Um jeden Preis 1. Dezember 2022 My Little Pony: Pony Life 1. Dezember 2022 Your Christmas Or Mine? 2. Dezember 2022 Amazon Original Film The Conjuring: Im Bann des Teufels 2. Dezember 2022 Appaloosa 3. Dezember 2022 Tatsächlich Liebe 5. Dezember 2022 The Boss Baby: Schluss mit Kindergarten 7. Dezember 2022 Something From Tiffany’s 9. Dezember 2022 Tom und Jerry – der Film 9. Dezember 2022 Hawa 9. Dezember 2022 Brokeback Mountain 12. Dezember 2022 Thale 13. Dezember 2022 Magnolia 13. Dezember 2022 Fast & Furious 9 14. Dezember 2022 Vigilante – bis zum letzten Atemzug 15. Dezember 2022 Nanny 16. Dezember 2022 Amazon Original Film Drei Haselnüsse für Aschenbrödel 16. Dezember 2022 About Fate 16. Dezember 2022 Kaltes Land 17. Dezember 2022 Superintelligence 19. Dezember 2022 One Of These Days 19. Dezember 2022 Homecoming 22. Dezember 2022 In The Heights 23. Dezember 2022 All My Life - Liebe, als gäbe es kein Morgen 23. Dezember 2022 Reiterhof Wildenstein 4 24. Dezember 2022 Elizabeth - Das Leben einer Königin 25. Dezember 2022 Stephen Kings Doctor Sleeps Erwachsen 26. Dezember 2022 Abikalypse 26. Dezember 2022 Die Schnecke und der Buckelwal 26. Dezember 2022 Space Jam: A New Legacy 30. Dezember 2022 Wildcat 30. Dezember 2022 Amazon Original Film

Kunden von Amazon sollten sich übrigens nicht nur Serien- und Film-Neustarts rot im Kalender anstreichen, sondern auch das bevorstehende Ende von Amazon Drive. Schon in Kürze wird es nicht mehr möglich sein, neue Daten beim beliebten Online-Speicherdienst hochzuladen. Ende 2023 wird sogar komplett der Stecker gezogen.

