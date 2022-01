Prime Gaming - Diese Spiele und Vorteile gibt es im Januar

Prime Gaming ist der Game Store von Amazon. Wer eine Prime Mitgliedschaft besitzt, bekommt hier monatlich kostenlose Spiele und viele weitere In-Game Boni zusätzlich geschenkt.

Game Highlight: Star Wars Jedi – Fallen Order

In “Star Wars Jedi: Fallen Order” schlüpfst du in die Rolle von Cal Kestis. Jahre nach den tragischen Ereignissen der Order 66 hat er das Ziel, den Jedi-Orden wieder aufzubauen. Dabei gilt es, deine Fähigkeiten zu meistern und neue Kräfte und Fähigkeiten mithilfe der Macht zu erlernen. Entdecke dabei neue Wege, die Galaxie zu erkunden und kombiniere Lichtschwerter, Angriffe und besondere Fähigkeiten um zum ultimativen Kämpfer zu werden.

Du kannst dir das Spiel noch bis zum 2. Februar kostenlos über den Origin Store sichern. Danach wird es dich wieder den originalen Preis kosten, also zöger nicht zu lange.

Prime Gaming Game Highlight: Total War – Warhammer

In “Total War: Warhammer” ist nur eins wirklich konstant und das ist Krieg. In diesem Fantasy-Strategiespiel bestreitest du in der alten Welt eine rundenbasierte Kampagne. Bei dieser geht es primär um den Aufbau eines epischen Imperiums, mit welchem du dann in den Kampf ziehen kannst. Die Kämpfe finden in Echtzeit statt, du kannst also live mit dabei sein, wenn dein Imperium in den Krieg zieht.

In Total War: Warhammer zählt nur eins und das ist Krieg.

Du hast außerdem die Auswahl aus fünf verschiedenen Rassen. Diese bringen allesamt unterschiedliche Attribute mit sich und verlangen von dir den Einsatz verschiedener Strategien im Kampf. Die Vollversion des Spiels gibt es für Prime Mitglieder über den Epic Game Store gratis. Noch bis zum 1. Februar ist dieses Spiel kostenlos.

Game Highlight: World War Z – Aftermath

Bei “World War Z: Aftermath” handelt es sich um die Weiterführung des Hits World War Z, welcher auf der großen Leinwand zahlreiche Menschen begeisterte. Das Spiel ist ein Koop-Zombie-Shooter, welcher es in sich hat. Von der Eroberung der Vatikanstadt bis hin zum Kampf im eisigen Kamtschatka, die ganze Welt befindet sich im Krieg. Noch bis zum 7. Februar kannst du dir das Spiel im Epic Game Store sichern.

In-Game Boni und Vorteile mit Prime Gaming

Wie jeden Monat gibt es natürlich auch im Januar wieder eine Menge In-Game Boni bei Prime Gaming. Diese sind besonders interessant für Gamer, welche gerne online zocken.

Zu diesen Boni gehören wie immer Vorteile für Spiele wie “Red Dead Online”, “GTA V” und “Genshin Impact”. Doch auch für Games wie Fall Guys gibt es ein interessantes “Protector-Paket” zu holen. Für League of Legends gibt es gar zwei exklusive Angebote und auch FIFA 22 Spieler können sich über Vorteile freuen. Die exklusiven Boni, welche es durch Prime Gaming für Spieler gibt, sind eins der besten Features des Stores.