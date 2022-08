Prime Gaming: Diese kostenlosen Spiele und Vorteile gibt es im August

Prime Gaming ist der Game Store von Amazon. Wer eine Prime Mitgliedschaft besitzt, bekommt hier monatlich kostenlose Spiele und viele weitere In-Game Boni zusätzlich geschenkt. Wir zeigen dir hier unsere Favoriten unter den Gratis Games und eine Auswahl an Loot und Co, die es ebenfalls im August kostenlos gibt.

Game Highlight: “StarCraft: Remastered”

In “StarCraft: Remastered” kämpfst du um die Kontrolle einer Map mit einzigartigen Umgebungen. Dabei hast du die Auswahl aus mechanisierten Terranern, psi-getriebenen Protoss und den insektoiden Zerg. Du kannst die von dir gewählte Rasse dann kommandieren, um die Map zu erobern. “StarCraft” hat damals den Weg für Esports geebnet. Das Spiel ist also wirklich ein wahrer Klassiker und im August kostenlos für Prime Mitglieder erhältlich.

Tritt in „StarCraft: Remastered“ gegen furchteinflößende Gegner an.

Prime Gaming: “Zak McKracken and the Alien Mindbenders”

In “Zak McKracken and the Alien Mindbenders” tauchst du in die Rolle von Zak McKracken ein. Er ist ein Reporter des verrufenen National Inquisitor und ist nun plötzlich der einzige, der die aktuelle Situation noch retten kann. In diesem Spiel reist du gemeinsam mit Zak zurück ins Jahr 1997. Hier haben Aliens eine Maschine entwickelt, die die Menschen verdummen lässt. Ihr IQ wird so immer weiter reduziert, bis nur noch einstellige Zahlen zurückbleiben. Schaffst du es, die Menschheit vor der ewigen Dummheit zu retten? Gemeinsam mit Zak McKracken kannst du die Erde vor dem sicheren Ende wahren.

Game Highlight: “Beasts of Maravilla Island”

In “Beasts of Maravilla Island” gehen deine sehnlichsten Fotografie-Träume in Erfüllung. Das Spiel erlaubt es dir nämlich, auf die wunderschöne Maravilla Island zu reisen. Hier bieten sich dir atemberaubende Ökosysteme, die nur so von Tieren wimmeln, die es zu fotografieren gilt. Als junge Wildfotografin ist dies der perfekte Ort für dich, um deine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Um die außergewöhnlichen Kreaturen zu entdecken, musst du ihr Verhalten genau beobachten und verstehen, wie sie auf ihre Umwelt reagieren. Nur so kannst du die wilden Tiere in ihrer vollen Pracht verbildlichen.

Schaffst du es, alle Tiere auf Maravilla Island zu fotografieren?

Loot und Co mit Prime Gaming

Natürlich gibt es auch im August wieder jede Menge Boni und Vorteile mit Prime Gaming. Vom 4. bis 7. August findet etwa das Champtionship Weekend der Call of Duty Leage statt. Gleichzeitig kannst du dir auch durch Prime Gaming coolen In-Game Content für “Call of Duty” sichern. Ebenso gibt es neuen Content für “Pokémon Go”, “Fall Guys”, “Roblox”, “League of Legends” und “Two Point Hospital”. Dabei handelt es sich nur um eine kleine Auswahl, im Store von Prime Gaming gibt es noch viel mehr interessante Vorteile für dich.

Zu den Klassikern gehören mittlerweile schon “GTA Online”, das auch diesen Monat wieder Boni durch Prime Gaming mit sich bringt. Auch für “Battlefield 2042” gibt es ein kostenloses Angebot. Natürlich bleibt auch “Apex Legends” nicht ohne seine eigene Kooperation mit dem Gaming Store von Amazon. Alle anderen Angebote findest du wie jeden Monat auf der offiziellen Seite von Prime Gaming.