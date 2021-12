Amazon Prime Gaming - Diese Spiele und Vorteile gibt es im Dezember kostenlos

Amazon ist der Tausendsassa unter den großen Tech-Anbietern. Neben dem Kerngeschäft über den Onlinehandel hat sich Amazon noch einige Standbeine aufgebaut. Dazu zählt der Amazon Web Services aber auch das Videostreaming-Portal Amazon Prime Video. Doch es gibt auch einen Gaming-Ableger. Prime Gaming ist der Game Store von Amazon. Wer eine Prime Mitgliedschaft besitzt, bekommt hier monatlich kostenlose Spiele und viele weitere In-Game-Boni zusätzlich geschenkt.

Game Highlight: Need for Speed – Hot Pursuit Remastered

Need for Speed ist ein wahrer Klassiker der Autorennspiele. Bei “Need for Speed: Hot Pursuit Remastered” handelt es sich um ein rasantes Abenteuer, in dem alle sechs DLCs enthalten sind. Du kannst das Spiel plattformübergreifend mit deinen Freunden spielen und in Rennen gegen sie antreten. Sicher dir diesen Klassiker also diesen Monat mit Prime Gaming über den Origin Store.

Wer FIFA und Konsorten mag, der liegt mit “Football Manager 2021” ganz sicher nicht falsch. In diesem sportlichen Spiel tauchst du in die Rolle des Managers eines Fußballvereins ein. Der Manager ist einer der wichtigsten Bestandteile jedes Teams, welcher zwar oft übersehen wird, aber dadurch nicht weniger essenziell ist. Sorge dafür, dass dein Team bestens gemanagt wird und bringe es nach ganz oben auf der Rangliste. Dieses Spiel erhältst du bis Ende des Monats über den Epic Games Store.

Game Highlight bei Prime Gaming: Frostpunk

Nachdem nun der erste Trailer für das neue Frostpunk 2 draußen ist, gibt es das originale “Frostpunk” für dich kostenlos. Es handelt sich hierbei um ein Survivalgame, in welchem deine Entscheidungen über Tod und Leben bestimmen. In der eisigen Kälte dieser Welt nach der Apokalypse bedeutet Wärme Leben, doch was passiert, wenn die Wärme einmal ausgeht?

In Frostpunk wird es kalt und eisig. Das perfekte Spiel also zur kalten Jahreszeit.

Bringe deine Kolonie sicher durch die Eiszeit und stell dich an die Spitze einer Gesellschaft, wenn du dir Frostpunk kostenlos auf GOG.com sicherst.

Journey to the Savage Planet

Auch “Journey to the Savage Planet” gibt es aktuell inklusive dem “Hot Garbage” DLC kostenlos für Prime Mitglieder. Reise in diesem Spiel auf einen fremden Planeten, welchen es zu erkunden gilt. Dort findest du bizarre Kreaturen vor und musst eine ganze Menge schlechter Gerüche ertragen. Glücklicherweise bleiben diese jedoch zumindest bisher noch in deinem PC. Das Spiel gibt es für dich so wie auch Frostpunk über GOG.com.

In-Game Boni und Vorteile mit Prime Gaming

Wie jeden Monat gibt es natürlich auch im Dezember wieder eine Menge In-Game Boni bei Prime Gaming. Diese sind besonders interessant für Gamer, welche gerne online zocken.

Zu den Boni diesen Monat gehören ein “Geschenkezeit-Paket” für Fall Guys, ein “Lootpaket” für FIFA 22 und das “Harvest Paket” für Madden NFL 22. Natürlich gibt es wie immer auch Boni für GTA V, Red Dead Online und auch das “Vaquero-Paket” für Far Cry 6 ist noch bis Ende des Monats erhältlich. Schau dich also wie jeden Monat bei Prime Gaming um. Vielleicht findest du auch diesen Monat wieder einen tollen Bonus für dein aktuelles Lieblingsspiel.