Preisschock für Eltern: Kult-Spielzeug wird deutlich teurer Hayo Lücke 2 Minuten

Was früher der Kassettenrekorder und später der CD-Player war, ist heute die Toniebox. Seit 2016 steht sie zur Verfügung und jetzt kündigt der deutsche Hersteller drastische Preiserhöhungen an. Nicht nur die Box an sich wird spürbar teurer, sondern auch die kleinen Tonies selbst.