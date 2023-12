Preisgekröntes RPG nur heute kostenlos: Ein tierisches Abenteuer

Der Epic Games Store schenkt dir auch in diesem Jahr wieder zahlreiche, hochwertige Videospiele im Rahmen des hauseigenen Adventskalenders. Aktuell kannst du dir das Spiel „Cat Quest“ komplett kostenlos sichern. Um dir das Spiel herunterzuladen, benötigst du lediglich einen Account im Epic Games Store. Dieser ist ebenfalls kostenlos. Hast du dir das Spiel einmal gesichert, dann gehört es auch nach Ablauf des Angebots permanent dir. Du musst aber schnell sein: Das Angebot des aktuellen Spiels läuft nur noch bis zum heutigen 29. Dezember um 17:00 Uhr. Danach ist das nächste Spiel an der Reihe.

Heute kostenlos: Cat Quest

„Cat Quest“ ist ein preisgekröntes Rollenspiel für alle Katzenliebhaber. Begib dich auf ein tierisches Abenteuer, um deine Schwester zu retten. Sie wurde von dem bösartigen Drakoth gekidnappt, der sie nun gefangen hält. Auf deiner Reise erkundest du eine riesige Welt an der Oberfläche und gruselige Dungeons voller Gefahren. Zusätzlich gibt es zahlreiche Nebenaufgaben, in denen du eine helfende Pfote leihen kannst.

Cat Quest ist nur heute kostenlos im Epic Games Store verfügbar. Normalerweise kostet dich das Spiel etwa 12 Euro. Bist du ein Fan liebevoller RPGs, dann solltest du dieses Angebot keinesfalls verpassen. Nicht nur Katzenliebhaber können mit diesem Spiel ihren Spaß haben.

Cat Quest im Epic Games Store.

Der Epic Games Store Adventskalender

Für viele Gamer gehört der Adventskalender im Epic Games Store mittlerweile fest zur Weihnachtszeit dazu. Laut Insidern kannst du dich auch in diesem Jahr wieder auf 17 hochwertige Spiele freuen, die es im Rahmen der Aktion kostenlos gibt. Allerdings wurde der Ablauf der Aktion in diesem Jahr leicht geändert. So gab es nicht bereits ab dem 13. Dezember jeden Tag ein kostenloses Spiel, sondern erst ab dem 20. Dezember. Dafür soll die Aktion jedoch bis zum 20. Januar andauern.

Diese Spiele gab es in diesem Jahr bereits kostenlos: