Preisgekröntes Adventure-Game für kurze Zeit kostenlos

Der Epic Games Store schenkt Nutzern jede Woche hochwertige Videospiele. Aktuell kannst du dir ein spannendes Adventure-Spiel komplett kostenlos sichern. Um das Spiel herunterzuladen, benötigst du lediglich einen Account im Epic Games Store. Dieser ist ebenfalls gratis. Hast du dir ein Spiel einmal gesichert, dann gehört es auch nach Ablauf der Aktion permanent dir. Das Angebot des aktuellen Spiels endet am 4. Juli um 17 Uhr.

Jetzt kostenlos im Epic Games Store: „Sunless Skies“

Diese Woche wird es für dich besonders interessant. Der Epic Games Store schenkt dir nämlich seit dem 27. Juni ein Spiel namens „Sunless Skies: Sovereign Edition„. Das Spiel erfreut sich nicht umsonst bester Bewertungen. Du tauchst in eine Welt ein, die familiär und doch völlig unbekannt ist. Ein neues viktorianisches Reich greift nach den Sternen und du bist einer der Kapitäne, der Leute ins Weltall bringt. Du fliegst jedoch kein Raumschiff, sondern eine fliegende Dampflokomotive. Gemeinsam mit deiner Lok erkundest du ein schönes, aber brutales Universum.

Verbessere deine Lokomotive, erledige Quests und finde heraus, was über dieses verrückte Universum bestimmt. Dazu musst du nicht nur mit deinen eigenen Ängsten und Albträumen klarkommen, sondern auch deine Crew bei Verstand halten.

Erkunde eine wunderschöne, aber gefährliche Welt.

Nächste Woche kostenlos: „The Falconeer“

Nächste Woche schenkt dir der Epic Games Store ein geniales Game, das für einen BAFTA nominiert wurde. Dabei handelt es sich um „The Falconeer„. In diesem Spiel schwebst du auf dem Rücken eines Kriegsvogels durch die Lüfte und erkundest eine atemberaubende ozeanische Welt. Außerdem stürzt du dich in epische Luftkämpfe, die es zu gewinnen gilt.

The Falconeer ist ein episches Kampfspiel.

Im Verlauf des Spiels kannst du dein Reittier verbessern und so schwierigere Kämpfe bewältigen. Du musst dich zudem einer Fraktion anschließen, über deren Schicksal du entscheidest. In Missionen entscheidet sich, wie das Spiel endet. Das Spiel wurde übrigens von einem einzigen Entwickler entwickelt.