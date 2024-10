Prämie für Diesel und Benziner: Staat zahlt 6.800 Euro aus

Die E-Auto-Verkäufe sind im Keller. Kaum jemand in Deutschland will einen Stromer haben. Dazu trägt auch das abrupte Umweltbonus-Aus bei. Die Politik zog bei der Umweltprämie früher als geplant die Handbremse. Statt bis zu 4.500 Euro beim Kauf eines Elektroautos gibt es heute 0 Euro. Ganz anders ist das beim Diesel und Benziner. Hier bezuschusst der Staat die Autos und Verbrenner-Fahrer erhalten im Schnitt 6.800 Euro. Wer einen teuren und schweren SUV mit hohem Schadstoffausstoß fährt, bekommt sogar bis zu 21.600 Euro. Wie ist das möglich?

Tausende Euro für Diesel und Benziner

Je mehr CO₂ das Auto ausstößt, desto höher ist die Subventionierung seitens der Regierung. Das geht aus einer Studie der Umweltorganisation Transport & Environment hervor. In den fünf größten EU-Ländern werden Verbrenner mit jährlich 42 Milliarden Euro subventioniert. Allein in Deutschland zahlt der Staat 13,7 Milliarden Euro an Fahrer von Diesel und Benzinern aus. Doch nicht jeder Autofahrer bekommt das Geld. Vielmehr sind es die wohlhabenden Deutschen, die in den Genuss des Bonus kommen.

→ Das E-Auto ist nur was für Reiche

„Diese Steuererleichterungen kommen überwiegend den wohlhabendsten Verbrauchern zugute“, heißt es in der Studie. Denn es sind die Dienstwagenfahrer, die einen jährlichen Steuervorteil von durchschnittlich 6.800 Euro erhalten. Und diese, so die Umweltorganisation, verdienen fast doppelt so viel wie der durchschnittliche europäische Verbraucher. Wer sich also für einen Diesel oder Benziner entscheidet, profitiert.

Auch fürs E-Auto gibt es Geld vom Staat

„Es ist völlig unlogisch und inakzeptabel, dass wir immer noch Milliarden von Steuergeldern in eine Technologie investieren, die dem grünen Wandel der Europäischen Kommission widerspricht“, sagte Stef Cornelis, Flottenmanager bei Transport & Environment, der Nachrichtenagentur Reuters. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch: Während es etwa für einen VW Tiguan (Diesel oder Benziner) in Deutschland fast 6.800 Euro gibt, fördert der Staat auch das E-Auto, wie etwa den VW ID.4, mit knapp 7.300 Euro pro Jahr.

Lange werden Diesel und Benziner aber nicht mehr gefördert. Im vergangenen Jahr verpflichteten sich die Staats- und Regierungschefs der EU „Subventionen für fossile Brennstoffe so schnell wie möglich auslaufen zu lassen“. Auch der Kandidat für das Amt des Klimakommissars Wopke Hoekstra sowie Präsidentin von der Leyen sprachen sich für die Abschaffung von Subventionen für fossile Brennstoffe aus.