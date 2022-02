Pokémon Go Community Day im Februar: Alle Infos zum Event im Überblick

Am Februar Community Day steht das Pflanze-Flug-Pokémon Hoppspross im Rampenlicht. Von 11 bis 17 Uhr Ortszeit kannst du besonders viele Exemplare davon in der Wildnis finden. Außerdem gibt es wie an jedem C-Day eine deutlich erhöhte Chance eine schillernde Variante des Event-Pokémon zu fangen. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 1:25 (statt regulär etwa 1:450).

Die exklusive Community Day Attacke im Check

Entwickelt man Hoppspross zu Hubelups und anschließend zu Papungha erhält man die exklusive Lade-Attacke „Akrobatik“ vom Typ Flug. Zu einem guten Flug-Angreifer für Raids oder Arenenkämpfe wird Papungha damit nicht. Im PvP-Modus könnte sich die Attacken-Kombination hingegen in manchen Liegen als sinnvoll herausstellen. Die exklusive Attacke bekommst du auch noch bis zu zwei Stunden nach Ende des Community Days.

Event-Boni im Überblick

Wie an jedem Community Day halten Lockmodule und Rauch für ganze drei Stunden. Wenn du die Anzahl der Pokémon in deiner Umgebung erhöhen willst, ist das Aktivieren von zwei Rauch also Pflicht! Als besonderen Bonus gibt es zudem die dreifache Menge Fang-Sternenstaub.

Kleine Überraschung gewünscht? Dann mach während des Community Days ein paar Schnappschüsse mit deinem Kumpel-Pokémon.

Event-Boxen und Spezialforschung

Im Shop kannst du eine Spezialforschung zum Community Day für 99 Cent erwerben. In der Spezialforschung kannst du ein paar Hoppspross und seine Entwicklungen fangen und Items wie etwa einen Rauch erhalten. Die Spezialforschung ist absolut keine Pflicht. Auch ohne kann man an dem Tag Spaß haben und dieselben Event-Boni genießen.

Außerdem findest du im Shop eine kostenlose Box mit 30 Hyperbällen sowie eine Box für 1.280 Münzen mit 50 Hyperbällen, 5 Super-Brutmaschinen, 5 Glückseiern und einer Top-Lade-TM.

Pokémon Go Community Day effektiv nutzen

Der Community Day ist das Event des Monats für alle Pokémon Go Spieler. Mit der richtigen Vorbereitung und dem richtigen Wissen holst du das meiste aus dem Event heraus. Diese 7 Tipps und Tricks helfen dir dabei:

→ 7 Tipps und Tricks für einen erfolgreichen Community Day