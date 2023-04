Pokémon Go Event: Dieses starke Pokémon sollte jeder fangen

Noch in dieser Woche findet in Pokémon Go der Community Day Classic statt. Dieses Mal steht der starke Eisangreifer Quiekel im Rampenlicht und wir verraten dir, warum du dieses Pokémon auf keinen Fall unterschätzen solltest. Das niedliche Aussehen ist nämlich längst nicht alles, was dieses kleine Pokémon besonders macht.

Community Day Classic im April 2023

Um welches Pokémon geht es?

Der Community Day Classic im April dreht sich um Quiekel. Quiekel ist ein niedliches Ferkel-Pokémon, das sich erst in Keifel, dann in Mamutel entwickelt. Um Mamutel zu entwickeln, benötigst du einen Sinnoh-Stein. Bei Mamutel handelt es sich um einen der stärksten Eisangreifer im gesamten Spiel. Besonders in Raidkämpfen kommt Mamutel daher oft zum Einsatz. Der Community Day Classic bietet sich also bestens an mehr Bonbons zu sammeln, mit denen du dein Mamutel stärker machen kannst.

Welche besonderen Boni gibt es?

Der Community Day Classic bietet im Vergleich zum normalen Community Day eher wenige Boni. Trotzdem kannst du dich auf dreifachen Fang-Sternstaub, längeren Rauch, längere Lockmodule und besondere Schnappschüsse freuen. Außerdem bekommst du eine kostenlose befristete Forschung, die dir bis zu vier Sinnoh-Steine einbringt. Auch Feldforschungen, die sich um das Fangen von Quiekel drehen, können dir seltene Sinnoh-Steine bescheren.

Diesen Community Day Classic solltest du nicht verpassen.

Wie immer gibt es zudem eine Spezialforschung zu kaufen, die dich einen Euro kostet. Manche Spieler sind der Meinung, dass es sich bei der Spezialforschung um die beste Möglichkeit handelt, ein Shiny Quiekel mit guten IVs zu erhalten. Das liegt daran, dass Pokémon aus Forschungen stets einen Mindestwert an IVs haben, der meist höher ist als der Wert wilder Pokémon.

Wann findet der Community Day Classic statt?

Der Community Day Classic mit Quiekel findet noch in dieser Woche statt. Am Samstag, dem 29. April 2023 von 14 bis 17 Uhr kannst du Quiekel antreffen. Wie immer kannst du dein Quiekel noch bis um 19 Uhr entwickeln, um dir die exklusive Attacke Antik-Kraft zu sichern. Es handelt sich jedoch hierbei um eine Gesteins-Attacke, die eventuell nicht sonderlich ideal für Quiekel ist. Da es sich um einen der stärksten Eisangreifer handelt, ist eine Eisattacke vermutlich besser geeignet. Dennoch handelt es sich um eine exklusive Attacke, die du dir allein aufgrund ihrer Seltenheit sichern solltest.

Quiekel in Pokémon Go

Anders als beim normalen Community Day gibt es beim Community Day Classic außerdem keine Raidkämpfe, die direkt nach dem Event stattfinden. Willst du dir ein Shiny Quiekel sichern, dann solltest du dies also zwischen 14 und 17 Uhr tun. Eine Übersicht aller Infos findest du auf der offiziellen Seite von Pokémon Go.