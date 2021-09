Pokémon DS Spiele bald besser auf der Switch: Im November ist es soweit

Am 19. November soll es soweit sein. Dann geben Nintendo, “The Pokémon Company”, das Aushängeschild des Franchises und “ILCA” ihr Okay für die Veröffentlichung der Games. Im Gegensatz zu allen vorigen Titeln ist damit zum ersten Mal nicht Game Freak an der Entwicklung beteiligt. Zum 25-jährigen Jubiläum wurde dieses Vorhaben angekündigt. Fest steht zum aktuellen Stand nun jedoch auch das genaue Veröffentlichungsdatum.

Um dem Geist der Spiele treu zu bleiben und alte Fans sowie neue zu überzeugen, bleibt der Kern der Spiele unberührt. Die Story bleibt somit wie gewohnt. Lediglich das Gameplay und das Spielerlebnis werden durch moderne Technik auf die nächste Stufe gehoben. Damit werden die Games nicht von der Qualität der aktuelleren Pokémon Titel abgehängt und sprechen auch neue Fans an.

Das erwartet dich in den Pokémon Games

Wie gewohnt führt es dich in beiden Games in die Sinnoh-Region. Diese ist an die japanische Region Hokkaido angelehnt. In den “Untergrundhöhlen”, die sich kreuz und quer unter der Region ziehen, lassen sich Schätze oder Pokémon-Fossilien ausgraben und deine eigene Basis errichten. Das ein oder andere Pokémon läuft dir auf deiner Erkundung sicher über den Weg. Neben Vulkanen und Seen bietet die Landschaft einiges für das Auge. Mit dem richtigen Werkzeug kannst du nützliche Ressourcen an den Höhlenwänden abbauen.

Ein treuer Begleiter an deiner Seite darf natürlich nicht fehlen. Aus allen Pokémon, die du triffst, kannst du eines wählen, welches dich konstant auf deiner Reise unterstützt. Zusammen könnt ihr so eure Teamfähigkeit bei der “Super-Wettbewerbs-Show” unter Beweis stellen. Gegen vier andere Spieler tretet ihr in den Kategorien Coolness, Putzigkeit, Schönheit, Stärke und Klugheit an. Ihr werdet dann in unterschiedlichen Rängen nach Style, Tanz und Attacken bewertet.

Das ist bei der Switch-Version neu

Die ein oder andere Neuerung wurde natürlich vorgenommen. Somit bietet der Untergrund nun sehr viel mehr Spielfläche und wurde um einige neue Gebiete ergänzt. Die Möglichkeit besteht nun außerdem bei deinen Minenarbeiten auf Pokémon Statuen zu stoßen, welche du in deiner Basis zur Schau stellen kannst. Im Gegensatz zur DS Version kannst du entweder Lokal oder Online mit Spielern auf der ganzen Welt Pokémon erleben, egal ob im Untergrund, bei der “Super-Wettbewerb-Show” oder im Konnex-Klub, wo du sie im direkten Kampf erledigen kannst. Die Interaktion ermöglicht es genauso Pokémon untereinander zu tauschen.

Das Remake der Pokémon Titeln für den DS verspricht nicht zu viel und scheint viele Spielstunden an Spaß bereitzuhalten. Für ältere Fans wird es ein gelungenes “Nachhausekommen” in eine bekannte Welt sein. Für Vorbesteller ist sogar noch ein “Manaphy-Ei” als Bonus mit dabei. Dieses kannst du abstauben, wenn du bis zum 21. Februar 2022 in der Geheimgeschenk-Funktion “Per Internet empfangen” anklickt. Während des Spiels schlüpft das Ei schließlich und wird Teil deines Trupps.