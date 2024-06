Plötzlich ein Verkaufsschlager: Deshalb ist dieses 100-Euro-Handy jetzt der Renner

Ob iPhone 15 oder Samsung Galaxy S23: Teure Smartphones sind immer noch gefragt und angesagt. Doch günstige Handys werden immer beliebter. Der Grund ist banal: Inzwischen sind günstige Modelle so gut, dass sie im Alltag fast allen Ansprüchen genügen. Ob bei WhatsApp chatten oder mit Google Maps navigieren, ob fotografieren oder surfen: Ein Handy rund 100 Euro bietet aktuell ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis und stürmt damit auf Platz 3 der Amazon-Verkaufscharts.

Handy für 105 Euro: So viel Technik gibt es für so wenig Geld

Nachdem die iPhone-15-Modelle die Handy-Charts bei Amazon wochenlang dominiert haben, ändert sich allmählich das Bild. Offenbar sind alle, die ein neues iPhone wollten, jetzt mit einem versorgt. Und nun kehren die Preis-Leistungs-orientierten Handy-Nutzer zurück und verhelfen einem günstigen Smartphone zu Platz 3 in Amazons Bestseller-Liste.

Aktuell befindet sich das Motorola Moto G14 auf dem Handy-Podest. Es kostet derzeit nur 105 Euro – und damit so wenig, wie noch nie. Zudem bietet es enorm viel Technik für das Geld. Dazu gehören etwa das riesige 6,5-Zoll-Display, das in Full-HD+ auflöst und eine 50-Megapixel-Kamera. Der 5.000-mAh-Akku bietet eine enorm lange Laufzeit und der 128 GB große Speicher ist auf Wunsch per microSD-Karte erweiterbar. Neben der grauen und blauen Variante ist darüber hinaus auch die sogenannte Butter-Cream-Version des Moto G14 zum Preis von 105 Euro zu haben. Das Besondere an ihr: Die Rückseite ist mit Kunstleder bespannt. Damit ist nicht nur das Preis-Leistungs-Verhältnis Spitzenklasse, sondern auch das Preis-Qualitäts-Niveau enorm hoch.

Was das Smartphone nicht kann

Während das Handy die meisten Anforderungen im Alltag problemlos meistert, musst du aber auf die eine oder andere Eigenschaft verzichten. So sollte dir das Smartphone besser nicht ins Wasser fallen, da es weder staub- noch wasserdicht ist. Zudem hat es kein 5G-Modul an Bord. Wer darauf aber keinen Wert legt, verpasst nichts. Zudem bietet das Motorola Moto G14 statt eines OLED einen TFT-Bildschirm. Ein Always-On-Display, das stets die Uhrzeit anzeigt, lässt sich damit nicht einschalten. Doch das hat wiederum den Vorteil, dass es Strom spart und der Akku länger durchhält. Dafür gibt es eine Kopf­hörer­buchse und ein FM-Radio.

