Playstation Store Summersale: Diese Preisknüller kommen jetzt

Mit der zweiten Runde der Playstation Summersale-Angebote werden noch einmal einige neue Deals an den Mann oder die Frau gebracht. Besonderes Interesse gilt unter anderem Spielen wie “Assassin’s Creed: Valhalla”. Reduziert ist es von 69,99 auf 39,89 Euro. Für die, die noch mehr von den Nordmännern und ihren Raubzügen im England des neunten Jahrhunderts wollen, reduziert sich die Ultimate Edition von 119,99 Euro auf 83,99 Euro. Auch Teile wie “Syndicate” sind solo oder auch im Triple Pack mit einem der besten Teile der Reihe “Black Flag” und “Unity” zu haben.

Viele „Final Fantasy“-Angebote abstauben

Auch für Fans von “Final Fantasy” wird der August beim Playstation Summersale ein erfolgreicher Monat. Das Remake Intergrade von “Final Fantasy VII” ist von 79,99 Euro auf 56,79 Euro gesunken. Die verbesserte Version, die die Geschichte sowie das Gameplay ergänzt wurde von Kritiken oft gelobt. Die Deluxe Edition gibt es noch für ganze 65,99 Euro. “Final Fantasy VII Remake” erstehst du dagegen für 40,59 Euro statt 69,99 Euro. Mit der Deluxe Edition spart man ebenfalls 42 Prozent des Originalpreises und landet bei 52,19 Euro. Wer sich eine vollständige Sammlung zulegen möchte, kann noch das dazugehörige Update mit einem Preisnachlass von 42 Prozent für 11,59 Euro kaufen. “Final Fantasy XIV Online” ist als Complete Edition auf 21,99 Euro gesunken.

Der Verkaufsrekord aus dem Wilden Westen “Red Dead Redemption 2” ist mit einem Nachlass von 70 Prozent wohl eines der stärksten Angebote des Playstation Summersales. Auf der Flucht vor den Gesetzeshütern, die Arthur Morgan für seine Raubüberfälle zur Rechenschaft ziehen wollen, verstrickt er sich in immer größere Verbrechen. Wer den Geächteten auf seiner Reise noch nicht begleitet hat, kann das nun für 29,99 in der Ultimate Edition nachholen. Wem dagegen lieber nach einem Weltraum Spektakel zumute ist, wird mit “Borderlands 3: Next Level Edition” nicht enttäuscht werden. Du versuchst für 24,74 Euro vor den “Kindern der Kammer” die Planeten der Galaxis zu erobern und die Beute für dich zu beanspruchen.

Weitere bekannte Games im Playstation Summersale

Weitere Angebote im Playstation Summersale, die sich wirklich lohnen sind “Die Sims 4”, “FarCry”, “The Last of Us Part II”, “Battlefield” oder aber auch einfach nur einer der guten Simulatoren im Playstation Store. Alle bereits erwähnten und für uns ebenfalls relevanten Summersale Spiele und ihre Preise sind hier noch einmal im Überblick zu finden: