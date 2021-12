PS Plus im Dezember 2021: Sechs packende Action-Abenteuer

Sony hat sich ein wenig Zeit gelassen, doch jetzt steht endlich (offiziell) fest, welche Spiele im Dezember 2021 im Rahmen eines PlayStation Plus Abos gezockt werden können. Wie schon im November sind es auch im Dezember wieder insgesamt sechs Games, weil noch immer der fünfte Geburtstag von PS VR mit drei Extra-Spielen gefeiert wird. Alle Titel sind zwischen dem 7. Dezember 2021 und 3. Januar 2022 verfügbar.

PS Plus Games im Dezember 2021

Godfall: Challenger Edition (für PS4 und PS5)

Sowohl für die PlayStation 4 als auch für die PlayStation 5 steht für PS-Plus-Nutzer im Dezember 2021 das Third-Person Action-Rollenspiel „Godfall“ zur Verfügung. Sony nennt das Spiel auch einen „Looter-Slasher“. Darin tauchst du in die Welt aus einer ganzen Reihe an Fantasy-Figuren ein. Heldenhafte Ritter, uralte Magie und packende Kämpfe aus der Schulterperspektive inklusive. Ziel ist es, na klar, Beute zu sammeln, Rüstungssets anzulegen und bösartige Gegner zu besiegen. Im Online-Multiplayer-Modus ist es möglich, auch zu zweit auf die virtuelle Reise durch die Fantasiewelt zu gehen.

Lego DC Super-Villains (nur für PS4)

Auch für Fans von Lego bietet PS Plus im Dezember 2021 spannende Abenteuer. In „Lego DC Super-Villains“ geht es aber weniger harmonisch zu. Denn in diesem DC-Abenteuer wirst du zum schlimmsten Bösewicht, den das Universum je gesehen hat. Als Spieler kannst du das gesamte Spiel als eigens erstellter Superschurke bestreiten, fiese Pläne entwickeln und für absolutes Chaos sorgen. Und parallel dazu erlebst du eine actiongeladene Geschichte. In dieser offenen Welt im DC-Universum ist die Justice League verschwunden, wodurch der Schutz der Erde ihren Gegenspielern überlassen wird, die sich selbst „Justice Syndicate“ getauft haben. Die Pläne dieser seltsamen Möchtegern-Superhelden gilt es aufzudecken. Und das gemeinsam mit anderen bekannten DC-Superschurken wie dem Joker und Harley Quinn.

Mortal Shell (nur für PS4)

Oder soll es doch lieber ein klassisches Action-Rollenspiel sein? Dann könnte die „Mortal Shell“ gefallen. Alle Besitzer einer PlayStation 4 können darin in einer zerschmetterten Welt nicht nur die eigene Willenskraft, sondern auch das eigene Durchhaltevermögen testen. In sagenumwobenen Ruinen versammeln sich gefährliche Gegner, um die Überreste der Menschen zu bekämpfen. Sie kennen keine Gnade. Um zu überleben, sind eine verbesserte Wahrnehmung, überlegene Präzision und Instinkte unabdingbar. Mission: Verstecke von fanatischen Anhängern aufspüren und das wahre Ziel finden.

Gratis-Games für PS VR

Wie eingangs erwähnt: Besitzt du das passende Zubehör für PS VR kannst du noch bis Anfang Januar 2022 im Rahmen deines PS-Plus-Abos auch drei VR-Titel ohne Aufpreis zocken.

The Persistence

Ins Jahr 2521 wirst du im PS VR Game „The Persistence“ katapultiert, um an Bord eines zum Scheitern verurteilten Raumschiffs in einer Weltraumkolonie zu überleben. Dass das Raumschiff droht, von einem schwarzen Loch verschluckt zu werden, ist dabei die eine Gefahr. Nicht minder gefährlich sind aber auch die mörderischen Mutanten, die die Persistence überfallen. In Person des Klons der Sicherheitsbeauftragten Zimri Eder ist es deine Aufgabe, immer tiefer in die Decks der Persistence vorzudringen, um die Systeme zu reparieren.

The Walking Dead: Saints & Sinners – Standard Edition

Für Fans des „The Walking Dead“-Franchise führt ein Weg an „The Walking Dead: Saints & Sinners – Standard Edition“ vorbei. Das Spiel ist in den Ruinen von New Oreleans angesiedelt, wo es (natürlich) darum geht, den Fängen der Läufer zu entkommen. Wie in einem Adventure-Game üblich, geht es darum, möglichst unauffällig durch die virtuelle Welt zu schleichen, zu plündern und ein stadtweites Geheimnis zu lüften. Und Vorsicht: Vermeintliche Freunde können schnell zu den schlimmsten Feinden werden.

Until You Fall

Ein Acrade-inspirieres VR-Spiel ist wiederum „Until You Fall“. Hier musst du in Stunden voller wilder und kinetischer Unterhaltung deinen eigenen Kampfstil finden und perfektionieren. In abgefahrenen Schwertkämpfen geht es gegen von Magie durchdrungenen Monster ordentlich zur Sache. Stück für Stück arbeitest du dich tiefer in das Herz einer neonfarbenen Fantasiewelt vor, während du dich mit immer mehr Waffen ausstattest, die das Gameplay immer wieder verändern, während deine Kraft zunimmt.

Noch kein PS-Plus-Kunde? So wirst du einer!

Auf jeder PS4 und PS5 kannst du den Zugang zu PlayStation Plus freischalten – Internetzugang vorausgesetzt. Pro Monat werden dafür 8,99 Euro fällig. Gleich drei Monate am Stück kannst du dir für 24,99 Euro sichern. Umgerechnet entspricht das 8,33 Euro. Oder du wählst gleich das Jahresabo für 59,99 Euro. Dann tauchst du für umgerechnet 5 Euro in die PS-Plus-Welten ab. Erhältlich sind die passenden Zugangscodes zum Beispiel bei Amazon.