PlayStation Plus im März: Diese Games gibt's jetzt gratis

Zwischen dem 2. März und dem 5. April stehen im Rahmen eines PlayStation-Plus-Abos wieder verschiedene Spieletitel zum Zocken ohne Limit zur Verfügung. Abseits der Grundgebühr für den PlayStation-Zusatzdienst musst du für den Extra-Spaß an Gaming keine weiteren Kosten befürchten. Und dieses Mal kannst du dich nicht nur auf Rollenspiel-Action freuen, sondern auch auf knifflige Rätsel, ein packendes Science-Fiction-Survival-Spiel und atemberaubende Kämpfe in PS VR.

Final Fantasy VII Remake (PS4)

Nur auf der PlayStation 4 (PS4) kannst du im Rahmen des PlayStation-Plus-Abos in die Welt von „Final Fantasy VII Remake“ eintauchen. Es ist eine Neuauflage des kultigen Rollenspiels und beeindruckt natürlich einmal mehr mit ziemlich epischen Kämpfen. Als Spielerin oder Spieler kehrst du darin nach Midgar zurück und erlebst die Geschichte von Cloud Strife. Er ist nicht nur ehemaliges Mitglied von Shinras Soldat-Eliteeinheit, sondern auch ein Söldner, der die Widerstandsgruppe Avalanche unterstützt. Anfangs führen Cloud und seine Kameraden wagemutige Anschläge auf Shinra durch, um sich gegen deren Machenschaften zu wehren, die den gesamten Planeten bedrohen. Sie sind sich der gewaltigen Auswirkungen ihrer Taten noch nicht bewusst. Die Ereignisse in Midgar werden in diesem ersten Teil der Remake-Reihe intensiver beleuchtet als im Klassiker des Games.

Remnant: From the Ashes (PS4)

Ebenfalls nur für Nutzer der PS4 verfügbar: „Remnant: From the Ashes“. Aus der Third-Person-Perspektive wird hier gefeuert, was das Zeug hält. Denn du nimmst die Rolle eines der letzten Überlebenden der Menschheit ein und musst versuchen, die Welt zurückzuerobern. Und zwar von kampfbereiten Eindringlingen aus einer anderen Dimension. Allein oder mit bis zu zwei anderen Überlebenden ist es möglich, in dynamisch generierten Welten nach Vorräten zu suchen und die eigene Ausrüstung zu modifizieren. Dabei stellen sich dir oder euch mehr als 100 Gegnertypen in den Weg. Und natürlich sind auch epische Endgegner mit von der Partie.

Maquette (PS 5)

Als Nutzer der PlayStation 5 (PS5) kannst du ab sofort mit deinem PlayStation Plus Abo in die Welt von Maquette eintauchen. Und hier gelten etwas andere Regeln als du es vielleicht erwartest. Um Rätsel zu lösen, musst du die Welt verdrehen und dir so die Rekursivität zunutze machen. Wenn du die Szenerie eines Dioramas veränderst, spiegelt sich das in der lebensgroßen Version wider, in der du dich befindest.

Destruction AllStars (PS5)

Schon im Februar war „Destruction AllStars“ für alle Nutzer der PS5 verfügbar. Und das bleibt auch im März noch so. Du kannst also auch in den kommenden Wochen noch reichlich Action im Multiplayer-Modus erleben. Wähle einen der 16 Superstar-Teilnehmer aus und starte direkt in vier verschiedene Spielmodi. Nutze Timing, Taktik und deine Fähigkeiten, um hinter dem Lenkrad für absolutes Chaos zu sorgen oder die Fahrbahn mit deinen Parcours-Fähigkeiten zu verwüsten. Perfektioniere die Fähigkeiten deines Charakters – einschließlich des einzigartigen Fahrzeugs deines jeweiligen Helden –, um den entscheidenden Vorteil bei Jeder-gegen-jeden-Kämpfen oder Team-Herausforderungen zu erlangen und Global Destruction Federation Champion zu werden. Das Spiel unterstützt auch die Spielhilfe-Funktion der PS5. Durch sie erhältst du Hinweise und Tipps auf deinem Weg zur ultimativen Zerstörungsmaschine, ohne das Spiel verlassen zu müssen.

Farpoint (PS VR)

Und dann wäre da noch „Farpoint“ für PlayStation VR. Dabei handelt es sich um einen frei erkundbaren Ego-Shooter, in dem du ein ganzes Arsenal an Waffen beherrschen musst, um in einer feindseligen außerirdischen Welt auf einer abgestürzten Raumstation zu überleben. Deinen Überlebenskampf kannst du entweder allein in Angriff nehmen oder im Online-Koop-Modus gemeinsam mit einem Freund. Wenn ihr genug von der Alien-Bedrohung habt, könnt ihr in einer Vielzahl von Versus-Spielmodi auch gegeneinander antreten.

Wichtig: Für die VR-Funktion brauchst du ein PS VR-Headset, eine PS Camera und natürlich eine PS4 oder PS5. Besitzer einer PS5-Konsole benötigen einen PlayStation Camera-Adapter, um PS VR auf der PlayStation 5-Konsole verwenden zu können.

PS Plus Trophy Challenge

Das alles reicht dir noch nicht? Dann kannst du ab sofort auch an der neuen PS Plus Trophy Challenge teilnehmen. Die PlayStation-Plus-Macher fordern alle Nutzer heraus, im März möglichst viele Trophäen in einem, zwei oder sogar drei Spielen der PS Plus Angebote (PS4 & PSVR) zu verdienen. Wer es schafft, mindestens 15 Trophäen zu erspielen, sichert sich die Chance auf eine PlayStation 5. Außerdem erwartet Challenge-Teilnehmer ein cooler Sofort-Preis, der im PlayStation Store eingelöst werden kann.

Was kostet PlayStation Plus?

Alle drei Spiele sind wie eingangs erwähnt ab dem heute, 2. März, verfügbar. Ein Download ist letztmalig im Rahmen der PS-Plus-Mitgliedschaft am Montag, 5. April, möglich. Ein Monat PS Plus kostet 8,99 Euro. Das Dreimonatsabo ist für 24,99 Euro zu haben, was umgerechnet 8,33 Euro pro Monat entspricht. Oder du entscheidest dich für das attraktive Jahresabo. Das kostet 59,99 Euro – umgerechnet 5 Euro pro Monat. Kaufen kannst du es unter anderem bei Amazon.

jetzt weiterlesen Gratis-Games für PS4 und PS5: Das gibt es im Februar über PS Plus

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.