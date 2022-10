PlayStation: Neue Gratis-Games verfügbar

Ab sofort kannst du als Abonnent von PlayStation Plus wieder von drei neuen Games profitieren, die du im Rahmen deines Abos downloaden und zu deiner Spielbibliothek hinzufügen kannst. Und dieses Mal hast du die freie Wahl: Möchtest du in Superheldenkämpfe einsteigen? Oder steht dir mehr der Sinn danach, in winzigen Autos durch die engsten Kurven zu driften? Oder bist du Meister der Strategie und möchtest genau das in einem First-Person-Shooter unter Beweis stellen?

Injustice 2 (PS4)

Als Fan von DC Comics darfst du auf keinen Fall „Injustice 2“ verpassen. Denn darin kehrt eine riesige Auswahl an DC-Superhelden auf deine Spielekonsole zurück. Das Kampfvideospiel aus dem Jahr 2017 entführt dich in eine Welt epischer Kämpfe an atemberaubenden Orten auf der ganzen Welt. Du kannst entweder allein gegen neue Gegner antreten oder im Online-Kampf gegen andere Spieler dein Glück versuchen. Oder du stürzt dich in eine storylastige Einzelspielerkampagne, in der Batman gegen Supermans Regime ankämpft. Nach jedem Match gibt es neue Teile für deine Ausrüstung, die für eine Weiterentwicklung wichtig sein können.

Hot Wheels Unleashed (PS4/PS5)

Ganz klar der Spaß steht bei „Hot Wheels Unleashed“ im Vordergrund. In diesem PlayStation-Rennspiel aus dem Jahr 2021 flitzt du mit kleinen Spielzeugautos über fetzige Pisten in Küche, Schlafzimmer oder Garage, um am Ende eines Rennens möglichst auf dem Podest zu landen und nicht nur Ruhm und Ehre, sondern auch Erfahrung zu sammeln. Bei Bedarf kannst du deine Lieblingsstrecken sogar selbst zusammenstellen und mit Spielern aus der ganzen Welt über das Internet teilen. Loopings, Booster und spezielle Hindernisse inklusive. Im Zweispielermodus kannst du Seite an Seite auf einem geteilten Bildschirm mit Freunden über die Strecken rasen. Oder du trittst online gegen bis zu zwölf Gegner an. Da ist Action garantiert.

Superhot (PS4)

Schon etwas älter ist der Ego-Shooter „Superhot“, der aber auch so etwas wie ein Rätselspiel darstellt. Erschienen im Jahr 2016 geht es darum, die verschwimmenden Grenzen zwischen vorsichtiger Strategie und hemmungslosem Chaos zu meistern. Keine sich regenerierenden Gesundheitsanzeigen, keine bequem platzierten Munitionsvorräte. Du bist zahlen- und waffenmäßig unterlegen, musst mit dem bestehen, was besiegte Gegner dir im Spiel liegen lassen. Gewöhnungsbedürftig ist dabei sicherlich die minimalistische Bildsprache. Sie hilft dir aber auch dabei, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Alle drei genannten PS-Plus-Titel stehen noch bis zum 31. Oktober 2022 als Download zur Verfügung. Sie bleiben so lange Teil deiner PlayStation-Spielbibliothek, bis du die Games entweder löschst oder dein PS-Plus-Abo kündigst.