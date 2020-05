PlayStation 5 zum Schnäppchen-Preis wegen Corona-Krise?

Spielt die Corona-Krise den künftigen Käufern der PlayStation 5 in die Karten? Danach sieht es zumindest aus. Aufgrund der Pandemie könnte der Preis für die PS5 geringer ausfallen, als bisher angenommen.

Piers Harding-Rolls, ein Analyst des Londoner Analystenunternehmens Ampere Analysis, spricht in einem Bericht über die Konsole der nächsten Generation. Seiner Expertise nach wird Sony für die PlayStation 5 zwischen 450 und 500 US-Dollar verlangen. Umgerechnet sind das derzeit rund 415 bis 460 Euro. Es ist aber unrealistisch, dass Sony die Preise eins zu eins umrechnet. Stattdessen dürften sich die Ziffern unabhängig von Dollar und Euro nicht verändern. Deshalb darfst du hierzulande von 450 bis 500 Euro für die PS5 ausgehen.

Coronavirus lässt PlayStation 5 Preis purzeln

Dass die Wirtschaft aktuell in vielen Bereichen am Boden liegt, ist wohl allen klar. Auch Sony dürfte die Auswirkungen der Corona-Krise zu spüren bekommen. Ob geschlossene Läden, Kurzarbeit oder gar mit der Pandemie verbundene Entlassungen: die Leute geben derzeit ihr Geld ungern für Luxus aus. Deshalb, so der Bericht, könnte die wirtschaftliche Schieflage Sony dazu zwingen, den Preis für die PlayStation 5 zu senken. So könnte das japanische Unternehmen den Verkauf ankurbeln.

Wartet Sony auf Microsoft?

Der Preis von 500 Euro ist aber nur eine Schätzung und nicht neu. Bereits zuvor gab es Berichte, die ebenfalls auf diesen Betrag hindeuteten. Ob aus den kolportierten 500 Euro aber 450 Euro werden? Sony gibt sich bis heute ziemlich wortkarg, wenn es um die PS5 geht. Zwar hat das Unternehmen vor Kurzem Mark Cerny vorgeschickt, der mit der Akribie eines Wissenschaftlers sämtliche Daten der PlayStation 5 ausplauderte. Jedoch ist bis heute nicht bekannt, wie die Konsole aussehen wird – auch wenn es viele tolle und irrwitzige Ideen gibt.

Sony PlayStation 5 Konzept Quelle: SteelDrake Sony PlayStation 5 Konzept Quelle: Steel Drake Sony PlayStation 5 Konzept Quelle: Steel Drake Sony PlayStation 5 Konzept Quelle: Letsgodigital Quelle: reddit/u/ruddi2020 Sony PlayStation 5 Konzept Quelle: Abdelrahman Shaapan Sony PlayStation 5 Konzept Quelle: Abdelrahman Shaapan PlayStation 5 Konzept Quelle: Let's go digital Sony PlayStation 5 Designkonzept Quelle: Brian Worton Sony PlayStation 5 Designkonzept Quelle: Brian Worton Sony PlayStation 5 Designkonzept Quelle: Brian Worton Futuristisches Konzept der PS5 Quelle: Reddit

Es gibt Vermutungen, dass Sony auf Microsoft und die Preisgestaltung des US-Konzerns hinsichtlich der neuen Xbox wartet. Ob die Japaner am Ende den Preis mit der PS5 unterbieten und ob eine Ersparnis von wenigen Euro ausschlaggebend sein wird, bleibt abzuwarten. Vielmehr dürften es die Spiele sein, die für oder gegen den Kauf einer Konsole sprechen. Hinzu kommt: Die PlayStation 5 könnte die letzte Konsole von Sony sein.