PlayStation 5: Sonys cleverer Trick, um PS5-Nutzern noch mehr Geld abzuluchsen

Viele Spiele-Fans haben lange auf die PlayStation 5 gewartet. Als sie dann endlich da war, war sie nicht erhältlich. Und auch heute noch, exakt ein Jahr nach dem Verkaufsstart, ist die Konsole rar. Halbwegs seriöse Online-Shops wie der von Kaufland verlangen annähernd 1.000 Euro. Eigentlich kostet die Konsole nur die Hälfte. Für Sony ist die PS5 ein wahrer Erfolg. Da die nächste Konsole aber erst in vielen Jahren erscheinen dürfte – wenn es denn überhaupt zu einer PlayStation 6 kommt – könnten die Japaner in der Zwischenzeit anders Geld verdienen.

PlayStation 5 in anderen Farben? Das stand schon lange fest

Als Sony die PlayStation 5 in einer weißen Farbvariante auf den Markt brachte, fragten sich viele Nutzer: Wird es die Konsole auch in einer anderen Farbe geben? Ein Jahr später lässt sich die Frage mit einem „Nein“ beantworten. Allerdings sagte auch Matt MacLaurin, Hauptverantwortlicher für das Design der Benutzeroberfläche bei der PS5, noch vor der Vorstellung der Konsole: „Die PS5 wird in einer Art und Weise anpassbar sein, wie keine andere PlayStation-Konsole zuvor.“ Damit wies er wohl auf die wechselbaren Faceplates hin. Inzwischen gibt es einige Dritthersteller, die solche Seitenteile für die PlayStation 5 in anderen Farben anbieten. Einer von ihnen: Dbrand. Für Sony offenbar ein Dorn im Auge.

Sony, verklagt uns doch! Sony: Alles klar.

Das Unternehmen hatte im Februar 2021 erste Plates für die PlayStation 5 zum Verkauf angeboten. Nachdem Sony Dbrand aufgefordert hatte, den Handel einzustellen, reagierte die Firma auf der eigenen Internetseite mit dem Spruch: „Verklagt uns doch!“ Man erklärte, dass Sony dem Unternehmen nichts anhaben könne, da der PlayStation-Produzent kein Patent auf die Faceplates angemeldet hätte. Tja, und genau das hat Sony nun nachgeholt. Offenbar hat man erkannt, dass der Verkauf solcher andersfarbigen Plates sehr lukrativ sein kann. Es dürfte also nur eine Frage der Zeit sein, bis Sony selbst Seitenteile für die PS5 in anderen Farben anbieten wird.

Vermutlich dürften dann Angebote wie dieses bei Amazon verschwinden. Und Sony dürfte für PlayStation5-Plates wohl auch mehr verlangen als der aktuell aufgerufene Preis des Drittherstellers.

