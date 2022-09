Sony bringt 2023 neue PlayStation: Das wird der Konsole fehlen

Rund zweieinhalb Jahre nach dem Release der PlayStation 5 steht nächsten Sommer das erste Hardware-Upgrade an. Die neue Konsole soll auf den Namen PS5 Slim hören und die bisherige PS5 ersetzen. Damit folgt Sony demselben Zeitplan, den wir auch in der PS4-Ära beobachten konnten. Aktuell bietet man die PlayStation in zwei Varianten an: So gibt es die Digital Edition und eine Variante mit Laufwerk.

PlayStation 5: Ab 2023 nur noch ohne Laufwerk

In den vergangenen zwei Jahren haben wir zwei kleinere Hardware-Revisionen der PlayStation 5 erlebt. Intern werden diese als A, B und C-Chassis bezeichnet. Hierbei hat Sony jedoch nur den Kühlkörper verändert. Äußerlich gibt es keine Unterschiede.

Bei dem D-Chassis, welches Mitte 2023 erscheinen soll, sieht dies anderes aus. Dieser wird voraussichtlich als „PlayStation 5 Slim“ auf den Markt kommen und die bisherigen beiden Modelle ersetzen. An der Leistung der Konsole soll es keine Änderungen geben. Jedoch kannst du dich auf ein neues Design freuen. Ein Feature soll jedoch dem Redesign zu Opfer fallen. So wird es nur noch eine Variante der PS5 ohne optisches Laufwerk geben.

Optionales Zubehör zum Abspielen von Discs

Diese Veränderung zeigt, dass Sony sich langsam von Spielen auf DVDs und Blu-rays verabschieden möchte. Jedoch gibt es weiterhin Spieler, die bereits eine große Bibliothek an Spielen besitzen, oder dieses Medium auch weiterhin bevorzugen. Außerdem nutzen viele Spieler ihre PlayStation 5 auch als Blu-Ray und DVD-Player für Filme.

Um diesen Kunden gerecht zu werden, soll es das Blu-ray-Laufwerk künftig als optionales Zubehör geben. Auf der Rückseite der PlayStation 5 Slim sei hierfür ein zusätzlicher USB-C-Port vorgesehen, berichten Sony-nahe Quellen.

Für die Spieler hat diese Änderung gleich mehrere Vorteile. So muss man sich nicht bereits beim Kauf entscheiden, ob man die teurere Edition mit Laufwerk benötigt, sondern kann dieses später dazukaufen. Außerdem kann ein defektes Laufwerk kostengünstiger ersetzt werden, ohne die PlayStation 5 einschicken zu müssen.