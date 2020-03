PlayStation-Panne?! Gamestop veröffentlicht geheime Details zur PS5

Der Spielehändler Gamestop hat eine Internetseite online gestellt, die die wichtigsten Funktionen und technischen Daten der Konsole aufzeigt. Zwar wurde die Seite mittlerweile offline genommen. Doch das Internet vergisst nicht. So gibt es Screenshots, die die veröffentlichten Details zur Playstation 5 zeigen.

Neben Downloads und Streams wirst du Gamestop zufolge auf der PlayStation 5 auch 4K-Blu-rays über ein optisches Laufwerk abspielen können. Dabei wird die PS5 wohl abwärtskompatibel sein. Nach Angaben des Spielehändlers sollen alle PS4-Spiele darauf laufen. Vor Kurzem gab es Gerüchte, dass sogar PS1-Spiele auf der PlayStation 5 spielbar sein sollen. Das hat Gamestop aber nicht bestätigt.

Was der Spielehändler aber weiß: Die PS5 wird 8K-Auflösung unterstützen. Zudem kommt der Octa-Core-Prozessor von AMD und kann 16 Threads gleichzeitig abarbeiten. Wenig überraschend ist, dass die PlayStation 5 über eine SSD als Speichermedium verfügen wird. Darüber hinaus bestätigt Gamestop, dass Sony kommende Konsole Raytracing und 3D-Audio unterstützt.

