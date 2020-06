Während Microsoft die Xbox Series X bereits Mitte März vorgestellt hat, ließ sich Sony rund drei Monate mehr Zeit. Erst Mitte Juni zeigten die Japaner ihre PlayStation 5. Beide Modelle sind sehr auffällig – zumindest was das Design angeht. Während die PS5 mit einem hellen und futuristischen Look überzeugen will, ist die Xbox eher schlicht und versucht mit einem geradlinigen Design Gamer auf die dunkle Seite zu locken.

Zwar erscheinen beide Konsolen erst in einigen Monaten. Doch schon jetzt machen sich viele Gedanken darum, ob sie an Weihnachten eher zur PS5 oder lieber zur Xbox greifen sollen. Wie beliebt PlayStation 5 und die Xbox Series X derzeit sind, zeigen zwei interessante Zahlen.

PlayStation 5 vs. Xbox Series X

Sowohl Microsoft als auch Sony haben zu ihren Konsolen imposante Trailer produziert und bei YouTube hochgeladen. Bis zum heutigen Tag haben das Teaser-Video der Xbox rund 12,85 Millionen Menschen gesehen. Den Trailer zur PlayStation 5 hingegen sahen sich in den vergangenen fünf Tagen 24,25 Millionen Menschen an – fast doppelt so viele. Bei den Kommentaren unter den Videos ergibt sich ein noch deutlicheres Bild: Den Xbox-Teaser kommentierten bislang 31.000 Zuschauer, das PS5-Video hingegen 122.000. Hinzukommt: Wie eingangs bereits erwähnt, hatte die Xbox drei Monate mehr Zeit, um Views bei YouTube zu sammeln.

Zwar sollte man abwarten wie sich beide Konsolen letztlich verkaufen werden. Einen Hinweis darauf liefern die Views bei YouTube jedenfalls. Schaut man sich zudem die Verkaufszahlen der PS4 und der Xbox One an, die beide 2013 in den Handel kamen, wird diese These untermauert. Bis heute konnte Microsoft etwas mehr als 43 Millionen Einheiten der Xbox One unter die Gamer bringen. Sony hingegen verkaufte über 110 Millionen PlayStation 4.

Preis und Spiele entscheidend

Doch ob so oder so. Am Ende entscheidet weniger das Design der Konsole oder ein imposanterer Trailer über den Erfolg von PlayStation 5 und Xbox Series X. Vielmehr wird es um die erhältlichen Spiele und Exklusiv-Titel gehen. Und darum, wie teuer sie sein werden. Denn ob PS5 oder Xbox am Ende 500 oder 600 Euro kosten: Für den Gamer macht es im Laufe der Zeit einen deutlich größeren Unterschied, ob Spielentwickler 70 oder 90 Euro für ein einziges Spiel verlangen.