Erst am Mittwochmorgen stockte Amazon die PS5-Bestände auf und erneut waren die Konsolen nach wenigen Minuten vergriffen. Es ist ein Trauerspiel, das Playstation-Fans nun seit Monaten verfolgt. Vor fast einem halben Jahr erschien Sonys „NextGen“-Konsole zwar offiziell auf dem Markt, der tatsächliche Kauf scheint seitdem aber fast unmöglich. Hersteller Sony kann die gewaltige, weltweite Nachfrage kaum bedienen. Grund dafür sind – wie GamesWirtschaft berichtet – unter anderem die Frachtkosten zwischen Asien und Europa, die mit der Pandemie um ein vielfaches teurer geworden sind. Auch der Mangel an Hardware-Komponenten lassen die Produktion nur schleppend vorankommen. Sind Kontingente verfügbar, machen sogenannte Scalper den ernsthaften Kunden das Leben zusätzlich schwer.

Jetzt PlayStation 5 inkl. 24 Monate PS-Plus-Mitgliedschaft gewinnen!

Wer sich schon lange auf die neue Konsole von Sony gefreut hatte, bisher aber beim Kauf erfolglos oder schlichtweg nicht bereit war, den dreisten Preis von Drittanbietern zu zahlen, darf sich jetzt freuen. Zusammen mit freenet FLEX verlosen wir ab Mittwoch, dem 17.03.2021, eine brandneue PlayStation 5 auf dem Instagram-Kanal von inside digital. Mit im Gewinnumfang: eine zweijährige PlayStation Plus Mitgliedschaft!

Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, musst du die im Beitrag aufgeführte Aufgabenstellung und die Teilnahmebedingungen erfüllen.

Gesponsort wird der Gewinn von unserem Partner Freenet Flex. Der flexible und unkomplizierte App-Tarif bringt dich ins Vodafone-Netz, bietet jeden Monat drei verschiedene Optionen und lässt sich einfach kündigen. Alles, was du rund um den Tarif wissen und verwalten musst, findest du in der App. Bezahlt wird bequem per Paypal. Mit einem Trick kannst du den Tarif eine Zeit lang sogar zu deutlich verbesserten Konditionen nutzen. Was dahintersteckt, verraten wir hier.

