PlayStation 5 erst 2021: Deshalb hat Sony die PS5 noch nicht gezeigt

Niantic - die Firma hinter dem beliebten AR-Spiel Pokémon Go - hat angekündigt in den kommenden Tagen und Wochen viele Features für das Spielen von zu Hause hinzuzufügen. So soll man auch ohne Arena vor der Haustür an Raids teilnehmen können. Wir zeigen dir, was dich in Pokémon Go erwartet.