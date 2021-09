Philips Hue-Konkurrent bei Aldi: Smart Home zum absoluten Schleuderpreis

Gerade erst vorgestellt und schon auf dem Markt: die neuen Smart Home-Produkte von Tint beziehungsweise Müller Licht. Bei Aldi kannst du dir ab sofort eine Reihe von smartem Zubehör sichern, das dein Zuhause in erster Linie vernetzt. Das Angebot bietet vor allem für jene eine einmalige Chance, in die Smart Home-Welt hineinzuschnuppern. Warum das so ist, zeigen wir dir. Doch, der Reihe nach.

Philips Hue-Konkurrent im Aldi-Angebot

Ab heute, dem 9. September kannst du beim Discounter kannst du das Starterpaket von Tint kaufen. Das vereint insgesamt sechs Elemente in sich und deckt bereits mehrere Bereiche deines künftigen, smarten Zuhauses ab. Und das zu einem Preis, der sich nicht so einfach unterbieten lässt: Für das Starterpaket werden rund 90 Euro fällig. Regulär würden alle Teile knapp 225 Euro kosten. Günstiger kommst du somit an einen Smart Home-Einstieg nicht oder mindestens nur selten.

Sowohl Aldi Nord als auch Aldi Süd bieten das Tint Starterpaket ausschließlich online an. In der Filiale in deiner Nähe wirst du es somit nicht finden. Oben drauf gibts drei Jahre Garantie.

Smart Home-Zubehör von Tint: Das ist das Starterpaket

Bei den sechs Produkten des Komplett-Pakets bekommst du eine erste Basis, auf der du in Zukunft weiter aufbauen kannst. Zentrales Element stellt die Magenta SmartHome-Base (2. Gen.) der Telekom dar, die alle Produkte miteinander verbindet. Per WLAN verbindet sich die Steuerzentrale mit deinem Router, sodass du über sie alle Geräte ansteuern kannst. Alternativ unterstützt die Magenta SmartHome-Base auch die Funkstandards ZigBee, HomeMatic/HomeMatic IP und DECT ULE. Auch wenn du das Tint-Starterpaket kaufst, bist du nicht an die Geräte des Herstellers gebunden, sondern kannst sie auch beliebig austauschen – zum Beispiel gegen smarte Lampen von Philips Hue. Die Steuerzentrale bedienst du über die entsprechende App „Magenta SmartHome“, die es für Android und auch iOS gibt. Ein Vertrag ist für die Nutzung der Telekom Base laut Aldi nicht erforderlich.

Daneben stattet Aldi dich mit drei smarten LED-Leuchten aus, die 806 Lumen hell sind und für ein warmes Licht in deiner Wohnung sorgen. Sie lassen sich per App aus der Ferne steuern – auch als Gruppe. Zusätzlich ist der Tint Smart Power Strip im Paket inkludiert, mithilfe derer du angeschlossene Geräte bedienen kannst.

Zu guter Letzt bekommst du mit dem Komplett-Paket einen Fuß in die Tür der smarten Sicherheitssysteme. Der Einbrecher allerdings nicht: Denn mit den Magenta Tür- und Fensterkontakten kannst du Einbruchsstellen absichern. Die Kontakte erkennen, ob eine Tür oder Fenster – je nachdem, wo der Kontakt angebracht ist – geöffnet ist oder ob jemand ungewollt in deine vier Wände eindringt. Der Kontakt sendet dann über die passende App eine Push-Nachricht an dein Handy, sodass du immer die Kontrolle über dein Zuhause behältst.

Übrigens: Das Tint-Starterpaket von Müller Licht bietet das Energielabel F. Was das zu bedeuten hat, vor allem für deine Stromrechnung, liest du hier: