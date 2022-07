Peugeot kaufen: So fährst du deinen Neuwagen Tausende Kilometer gratis

Die Pkw-Branche in Deutschland leidet unter Absatzsorgen. In Summe wurden hierzulande in den ersten sechs Monaten 2022 knapp 1,24 Millionen neue Pkw zugelassen. Das entspricht einem Rückgang um elf Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Und mit einem Minus von fast 28 Prozent gehört Peugeot zu den größten Verlierern im bisherigen Jahresverlauf. Jetzt möchte der französische Hersteller gegensteuern und lockt mit einem neuen Zusatzangebot.

Peugeot Tankrabatt: Jetzt gibts 1.200 Euro fürs Tanken

Bis Ende August läuft bei Peugeot für Käufer eines Neuwagens mit Verbrennungsmotor eine neue Tankrabatt-Aktion. Zusammen mit dem Autoschlüssel übergibt der Peugeot-Partner den Käufern eines Neuwagens einen Tankgutschein im Wert von 1.200 Euro. Und zwar bei allen Fahrzeugen mit der Verbrenner der Baureihen Peugeot 2008, 3008, 5008, 308, 308 SW, 508 und 508 SW. Nach eigenen Angaben will man damit auf die steigenden finanziellen Belastungen der deutschen Haushalte reagieren. Teil der Wahrheit dürfte aber auch sein, dass Peugeot das Ziel verfolgt, die eigenen Absatzsorgen in Deutschland in gewisser Hinsicht aus der Welt zu schaffen.

Mit dem Tankrabatt über 1.200 Euro ist es möglich, den gekauften Neuwagen bei den aktuellen Spritkosten in etwa 10.000 Kilometer ohne weitere Ausgaben für Benzin oder Diesel zu fahren. Um potenzielle Kunden auf den Tankrabatt aufmerksam zu machen, hat der Hersteller nach eigenen Angaben eine umfangreiche Social-Media-Kampagne gestartet. Zudem sind in den Autohäusern vor Ort Plakate und Banner zu finden, die auf den 1.200-Euro-Gutschein für Neuwagen mit Benzin- und Dieselmotor aufmerksam machen.

Diese Einschränkungen musst du beachten

Wichtig: Einzulösen ist der drei Jahre gültige Gutschein ausschließlich bei Tankstellen von Total. Das ist eine nicht zu vernachlässigende Einschränkung, denn in Deutschland gibt es einige Regionen, in denen keine einzige Total-Tankstelle zu finden ist. Dazu gehören auch Großstädte. Zum Beispiel Münster, Göttingen oder Flensburg. Zudem entfällt der Gutschein bei einem Leasingvertrag bei der Peugeot Bank mit einer Laufzeit kürzer als 24 Monate.

Ob man sich tatsächlich in Zeiten stark steigender Spritpreise ein Auto mit Verbrennungsmotor kaufen sollte, muss jeder Interessent für sich selbst entscheiden. Schließlich winkt auch beim Kauf eines Elektroautos ein Umweltbonus in Höhe von bis zu 9.000 Euro.

Allerdings sind E-Autos derzeit stark nachgefragt und zum Teil übersteigt die Nachfrage das verfügbare Angebot. Die Folge: Lange Wartezeiten. Und weil es die volle Förderung nur bei einer Zulassung des gekauften Autos noch im Jahr 2022 gib, ist die Auszahlung des vollständigen Umweltbonus bei vielen Herstellern nicht (mehr) garantiert.